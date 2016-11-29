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Театр на Подолі показав фасад будівлі, яка збурила киян

Вівторок, 29 листопада 2016, 09:10
Театр на Подолі показав фасад будівлі, яка збурила киян

На Подолі в Києві відкрили фасад нової будівлі театру, реконструкція якого викликала великий резонанс.

Про це повідомляє кореспондент "Української правди" з місця події.

 
Театр на Подолі показав фасад
Фото - Роман Кравець

Фасад відкривали під оплески частини людей, які прийшли на відкриття. Інша частина на чолі зі свободівцем Ігорем Мірошниченком зустріла відкриття фасаду вигуками "Ганьба".

 

Новобудова дуже вирізняється виглядом із-поміж невеличких історичних будівель Андріївського узвозу – однієї з найстаріших і найвідоміших вулиць Києва.

Задня сторона будівлі, яка прилягає до пагорбів, помітно вивищується над сусідніми будівлями.

Театр на Подолі
Театр на Подолі
Олександр Хоменко, "Депо"

Як відомо, киян обурив фасад нової будівлі Київського драматичного театру, зведеного на Андріївському узвозі.

"Українській правді" стало відомо, що Архітектурно-містобудівна рада, яка розглядала проект, зробила зауваження і попросила архітектора Олега Дроздова врахувати їх. Після цього Дроздов повинен був надати проект на розгляд ради для затвердження, але він не з'явився.

Меценатом, який дав гроші на будівництво, є корпорація "Рошен", що належить президенту Петру Порошенку. Представник "Рошен" пообіцяла у вівторок, 29 листопада показати, як в результаті театр буде виглядати.

Роман Кравець, УП

 

"Українська правда" у Threads

Теми: КиївRoshen
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