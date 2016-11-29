Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Театр на Подоле показал фасад здания, которое взбудоражило киевлян

Вторник, 29 ноября 2016, 09:10
Театр на Подоле показал фасад здания, которое взбудоражило киевлян

На Подоле в Киеве открыли фасад нового здания театра, реконструкция которого вызвала большой резонанс.

Об этом сообщает корреспондент "Украинской правды" с места события.

 
Театр на Подоле показал фасад
Фото - Роман Кравец

Фасад открывали под аплодисменты части людей, которые пришли на открытие. Другая часть во главе с свободовцем Игорем Мирошниченко встретила открытия фасада криками "Ганьба".

 

Новостройка очень отличается по виду от небольших исторических зданий Андреевского спуска – одной из самых старых и известных улиц Киева.

Задняя сторона здания, которое прилегает к холмам, заметно выше соседних зданий.

Театр на Подоле
Театр на Подоле
Александр Хоменко, "Депо"

Как известно, киевлян возмутил фасад нового здания Киевского драматического театра, возведенном на Андреевском спуске.

"Украинской правде" стало известно, что Архитектурно-градостроительный совет, который рассматривал проект, дал замечания и попросил архитектора Олега Дроздова учесть их. После этого Дроздов должен был предоставить проект на рассмотрение совета для утверждения, но он не явился.

Меценатом, который дал деньги на строительство, является корпорация "Рошен", принадлежащая президенту Петру Порошенко. Представитель "Рошен" пообещала во вторник, 29 ноября показать, как в итоге театр будет выглядеть.

Роман Кравец, УП

 

"Украинская правда" в Threads

Темы: КиевRoshen
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Вся граница с Польшей разблокирована: завершился протест возле "Ягодина"

Схема с опекунством детей во избежание мобилизации: ВАКС арестовал судью из Одесской области

В Европарламенте будут голосовать за лишение Венгрии права голоса в ЕС

Премьер Словакии поддержал блокировку Орбаном 50 млрд евро для Украины

видеоЗеленский и Фон дер Ляйен договорились о предвступительном "скрининге" Украины

Зеленский на Давосском форуме: Этот год должен стать решающим, амбиции Путина обречены

Все новости...
Киев
КГВА пока не будет оповещать о тревоге из-за проблем с "экстренными оповещениями"
Залповый ливень в Киеве: есть подтопления в двух районах
Взрывы в Шевченковском суде: ГБР расследует все обстоятельства
Последние новости
21:08
СМИ: США поразили противокорабельные ракеты хуситов во время нового удара в Йемене
21:02
В телемарафоне показали карту России с аннексированным Крымом, канал "Мы Украина" признал вину
20:56
Google предоставит украинскому правительству 5 тысяч ключей для улучшения кибербезопасности
20:47
В новой военной доктрине Беларуси впервые пропишут, как использовать ядерное оружие
20:38
Украина и Польша провели первые аукционы по торговле электроэнергией по европейским правилам
20:35
Вся граница с Польшей разблокирована: завершился протест возле "Ягодина"
20:14
Россия впервые за десятилетие не нарушала воздушное пространство Эстонии в течение года
20:13
видео, фотоВ Нью-Йорке в Донецкой области под завалами дома может находиться 5 человек, поиск приостановили
20:12
Минфин привлек 8,5 миллиарда от размещения ОВГЗ
20:10
фотоВероятно, единственное в своем роде: ученые просканировали окаменелое гнездо возрастом 29 млн лет
Все новости...
Реклама: