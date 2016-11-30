В Луганську терористи затримали проукраїнського блогера
Середа, 30 листопада 2016, 00:16
Бойовики оприлюднили відео із затриманням луганського блогера під ніком "Edward Ned".
Про це повідомляє Укрінформ.
На відео затримання було продемонстровано сарай-майстерню, наповнену різними деталями для роботи з радіоелектронікою.
"Виявлено пристрої, матеріали й обладнання, які можливо застосувати при стеженні, дистанційного управління пристроями та передачі даних, наприклад, координат", - коментує голос за кадром.
Між тим, як повідомляють луганчани у соцмережах, блогера затримали лише за те, що він періодично писав на своїй сторінці у Фейсбуці про життя міста та не боявся висловлювати позицію.