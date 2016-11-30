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В Луганске террористы задержали проукраинского блогера

Среда, 30 ноября 2016, 00:16

Боевики обнародовали видео с задержанием луганского блогера под ником "Edward Ned".

Об этом сообщает Укринформ.

На видео задержания был продемонстрирован сарай-мастерская, наполненная различными деталями для работы с радиоэлектроникой.

"Обнаруженаы устройства, материалы и оборудование, которые можно применить при слежке, дистанционного управления устройствами и передачи данных, например, координат", - комментирует голос за кадром.

Между тем, как сообщают луганчане в соцсетях, блогера задержали только за то, что он периодически писал на своей странице в Фейсбуке о жизни города и не боялся высказывать позицию.

Темы: ЛуганскЛНРАТО
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