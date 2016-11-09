Новинский забрал из Рады представление от Луценко

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Среда, 9 ноября 2016, 18:48

Нардеп от "Оппозиционного блока" Вадим Новинский забрал сообщение о подозрении из Верховной Рады.

Об этом говорится в сообщении на сайте партии.

"Сегодня в аппарате Верховной Рады я наконец получил сообщение о том, что в мой адрес поступило представление Генпрокуратуры о снятии с меня депутатской неприкосновенности. У меня есть 5 дней с момента получения этого документа, чтобы подготовить ответ на него и предоставить в Регламентный комитет парламента", - заявил он.

По его словам, "власть намеренно затягивала предоставление этого документа, чтобы лишить возможности полноценной защиты и подготовки ответа".

По словам политика, текст представления попал к нему "в последнюю очередь".

"Он был у журналистов, все знали текст этого документа, в СМИ проведен его анализ, а у меня, у народного депутата, в отношении которого составлено это представление, к этому моменту его не было", - сказал он.

Как известно, Генеральный прокурор Юрий Луценко 3 ноября направил в Верховную Раду представление, в котором просит разрешить привлечение к уголовной ответственности депутат Вадима Новинского.

Регламентный комитет Верховной Рады рассмотрит представление ГПУ не быстрее, чем через неделю.

Новинский проходит как соучастник в одном из эпизодов "большого дела Януковича", где речь идет об узурпации власти и влияние на украинскую церковь.

Подробнее о делах против Януковича и Новинского о притеснениях религиозных организаций читайте в статье: "И смех, и грех. Почему ГПУ заинтересовалась Новинским".

Генпрокуратура обвиняет Новинского по трем статьям, ему грозит 5 лет тюрьмы.

Украинская правда

Темы: Луценко Новинский Верховная Рада
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IP: 92.112.166.---nestor198009.11.2016 20:01
Коли в 1820 році майже мільйон козаків Малоросійського війська і Українського козацького війська їх батьків, жінок, дітей за царським указом стали переводити із козацького стану в кріпосний – Україна повстала. Жінки, до речі, готові були тоді накласти на себе і своїх дітей руки, аби не ставати рабами. Саме жінки і були в селах джерелом тих виступів. Але так і не знайшлося лідерів, які б могли б очолити усю масу українського люду. В результаті – усіх активістів царські кати поодинці передушили і в кайданах відправили перетворювати землю Сибіру на споконвічну російську, а тих що залишились разом з дітьми зробили на 4 десятиліття кріпаками.
В рамках заходів по придушенню того повстання було відряджено в 1820 році з Московії в Україну безліч тітушок-русифікаторів. Саме тому, між іншим, відрядили в 1820 році "по надобности службы" до Катеринослава і відомого російського тітушку А.С. Пушкіна – у розпорядження свого близького родича, губернатора Вікі Шемиотая як і Росіянина Новинського
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IP: 92.112.166.---nestor198009.11.2016 19:38
Росіянин Новинський незаконно став українцем менше двох років тому, отримавши громадянство із рук колишнього маріонетки Путіна - президента Віктора Януковича, який сам зрадив Народ України всіх національностей.
Вдумайтесь - Отримав громадянство за "видатні заслуги перед державою", і вже через рік став народним депутатом і членом фракції Партії регіонів, перемігши на довиборах по мажоритарному округу в окупованому сьогодні росіянами Севастополі. Севастополь сьогодні, як і весь Крим, окупований військами РФ. Кого представляє Новинський?
Новинський представляє інтереси можновладців Кремля, які розв'язали війну проти України, окупували Донбас і Крим і ведуть сьогодні бойові дії, щоб окупувати і розграбувати Київ?
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