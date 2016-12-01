Онищенко заявляет, что передал компромат на Порошенко спецслужбам США

Депутат ВР Александр Онищенко заявляет, что передал компромат на президента Петра Порошенко Соединенным Штатам Америки.

Об этом он рассказывал "Украинской правде", комментируя заявления СБУ в том числе о том, что Онищенко готовит "массированную информационную атаку на Украину в рамках стратегии, согласованной с Кремлем"..

Он отметил, что обвинения СБУ против него является ответом на статью издания "Страна", где он обвиняет администрацию президента Порошенко в скупке голосов в парламенте из-за него и нескольких других депутатов.

"Это ответ на вчерашнюю статью. У меня много компромата на Порошенко. Поэтому сейчас начнется, что это рука Кремля", - отметил он.

Несколько дней назад Онищенко сообщал "Украинской правде", что собирается провести пресс-конференцию с разоблачительной информацией против нынешней власти.

По информации УП из нескольких источников, в течение года Онищенко записывал свои беседы с президентом Украины на ручные часы с диктофоном.

"Вы услышите голос гаранта, чтобы все иллюзии исчезли о любви к государству и Украине, к народу. Я как никак два года плотно шел с ним и хорошо его знаю", - отметил Онищенко.

"Я развею мифы о газовом деле", - говорил он.

Онищенко отметил, что он планировал эту конференцию, но отметил, что ему помешал приезд генпрокурора Юрия Луценко.

"Планировал 5, но приехал Луценко, чтобы заблокировать - привезти ордер на меня. Порошенко переживает", - отметил Онищенко.

Теперь на вопрос "Украинской правды", передавал ли он этот компромат кому-то, Онищенко ответил:

"Передал. Американским спецслужбам 29 ноября. Они прилетали ко мне в Европу", - сказал он и дал "Украинской правде" копию письма от уголовной прокуратуры США.

"Пусть они теперь сами с Порошенко разбираются. Поэтому есть американские спецслужбы, к сожалению для Порошенко, а не российские", - добавил Онищенко. У нардепа и новоизбранного президента США Дональда Трампа дружеские отношения.

Онищенко также отметил, что у него нет российского паспорта. На уточняющий вопрос, есть ли у него паспорта каких-то других стран, кроме Украины, он ответил: "Нет, конечно".

На вопрос, пытается кто-то торговаться с Онищенко, он отметил: "Я не торгуюсь".

На вопрос о том, что еще 24 октября СБУ задерживала адвоката по делу Онищенко - Андрея Цыганкова по делу финансирования терроризма, которая по информации УП, также касалась Онищенко, тот ответил:

"Цыганкова дал мне Грановский (которого называют смотрящим за судебной и прокурорской системой от БПП - УП). Это было в сентябре", - отметил Онищенко.

Как известно, Онищенко подозревается в организации схемы по хищению средств при добыче и продаже природного газа в рамках договоров о совместной деятельности с ОАО "Укргазвидобування", в результате чего государству был нанесен ущерб на сумму около 3 млрд грн.

Верховная Рада дала согласие на привлечение его к ответственности, задержание и арест, но накануне голосования, воспользовавшись статусом народного депутата, Онищенко покинул Украину.

8 августа Онищенко объявили в национальный розыск. 19 октября в НАБУ сообщили. что Интерпол в течение 30 дней должен сообщить свое решение об объявлении Онищенко в международный розыск для дальнейшего его задержания и избрания ему меры пресечения.

Оксана Коваленко, УП