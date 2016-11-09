Онищенко собирается к другу-Трампу. Может там останется

Депутат Александр Онищенко, который бежал из Украины за "газовое дело", поздравил своего друга избранного президентом Дональда Трампа и собирается в США.

Об этом "Украинской правде" сообщил сам Онищенко, отвечая на вопросы.

"Я очень рад. Уже его поздравил", - сообщил Онищенко, который дружит с Трампом.

В комментарии он сообщил, что собирается приехать к новому президенту США в гости, еще до инаугурации.

"Раньше приеду", - сказал он.

На уточняющий вопрос, останется ли он там, потому что возможно теперь ему там безопаснее, Онищенко сказал: "Посмотрим, может, останусь".

На вопрос, говорят ли они с Трампом о политике и будет ли позитивна его победа для Украины, Онищенко сказал:

"Да, разговариваем об Украине. Я думаю, он остановит все войны. У него нет агрессии, он способен со всеми договариваться".

На вопрос "Украинской правды" не исключает ли он, что может стать посредником между его другом Трампом и Петром Порошенко, ведь во время президентского визита в США, Трамп отказался от встречи с ним, Онищенко сказал:

"Возможно. Посмотрим. Но пока я враг народа. Точнее меня им сделали. Поэтому надо свои проблемы решить".

На вопрос, будет ли он решать свои проблемы с помощью Трампа, Онищенко сказал: "Нет, думаю, сам справлюсь".

"Дело мое сфабриковано и оно развалится, как только попадет в суд. Сказали, что к концу года его передадут. Там нет никаких перспектив", - добавил Онищенко.

Ранее в интервью "Украинской правде" Онищенко рассказал, что встречался с Трампом в апреле 2016 года. Тогда он рассказывал, что против него работает "мощное американское лобби".

Онищенко и еще 20 человек подозревают в махинациях с газом госкомпании "Укгазвидобування", который получали по соглашению о совместной деятельности.

По версии следствия, с января 2013-го по январь 2016-го компании, подконтрольные Онищенко, перепродавали купленный в госкомпаний газ своим же фирмам по заниженным ценам, а затем реализовывали его конечным потребителям по рыночной цене. Этим государству нанесли ущерб на сумму 1 млрд 613 млн гривен.

Среди фигурантов дела, кроме Онищенко, указанные его мама, 75-летняя Инесса Кадырова, и адвокат Валерий Постный - в прошлом бизнес-партнер Игоря Коломойского.

5 июля Верховная Рада дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест депутата Онищенко. На момент голосования нардеп уже бежал за границу.

В данный момент он находится в Британии.

Ранее Королевская прокуратура Великобритании заявила, что экстрадиции Онищенко ничего не мешает и Украина может обратиться с соответствующим запросом в любой момент.

Оксана Коваленко, УП