Украина не будет бить по Крыму – Полторак

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Четверг, 1 декабря 2016, 16:22

Украина не собирается наносить удар по Крыму в случае нанесения Россией ракетного удара во время учебных стрельб над Черным морем.

Об этом сказал министр обороны Степан Полторак в комментарии "Украинским новостям".

"Нет (не планируем наносить удар по Крыму). У нас нет такого оружия, чтобы стрелять по Крыму", – заявил он.

При этом министр подчеркнул, что Россия может составлять угрозу для Украины.

"От России можно ожидать чего угодно. Она непредсказуема", – сказал он.

"Те учения, которые мы проводим, мы проводим на своей территории и не нарушаем никакого международного права", – заявил Полторак.

Глава Минобороны сообщил, что каждый час получает доклад с учений, и пока все идет в плановом режиме.

Как известно, 1 декабря Воздушные силы Вооруженных сил Украины начали учебные воздушные ракетные стрельбы на юге страны и над Черным морем.

В рамках проведения испытаний боевой обслуги подразделений зенитных ракетных войск отрабатывают практические задачи с боевыми (и имитированными) пусками зенитных управляемых ракет по воздушным целям-беспилотным летательным аппаратам типа ВР-3 "Рейс", которые имитируют полет "крылатой ракеты".

Состоялось 16 успешных пусков украинских ракет.

Учения продолжат и 2 декабря.

Россия угрожала Украине ударом в ответ в случае, если в воздушном пространстве вблизи аннексированного Крыма появятся украинские ракеты, которые будут составлять ей угрозу.

Темы: Минобороны Полторак армия Крым
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Комментарии — 2
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IP: 213.160.135.---Mike Smith01.12.2016 16:48
"Україна не битиме по Криму – Полторак" - дуже жаль((((
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IP: 91.196.156.---alfa_omega01.12.2016 16:42
молодцы
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