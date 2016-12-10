САП хочет допросить Онищенка 13 декабря

Специализированная антикоррупционная прокуратура вызывает на допрос нардепа Александра Онищенко на вторник, 13 декабря.

Такое заявление в эфире телеканала ZIK сделал глава САП Назар Холодницкий, сообщает Укринформ.

"Для меня Онищенко сейчас человек, которого подозревают в тяжком преступлении. И эти пленки - это способ замылить дело. Онищенко пока не предоставит фактов взяточничества, дело не сдвинется. На допрос мы его вызываем на вторник, 13 декабря. Я дал поручение. Если ты сказал "А", говори "Б", "В", "Г" и так до конца алфавита - за какие голосования ты носил деньги, по каким фракциям, кому передавал и в каких банках брал", - дал свою оценку скандалу вокруг так называемых "пленок Онищенко" антикоррупционный прокурор Холодницкий.

Как известно, ранее НАБУ начало досудебное расследование фактов, которые были озвучены в заявлениях нардепа Александра Онищенко, которого разыскивают по подозрению в совершении экономических преступлений.

Напомним, что находясь в Великобритании, Онищенко заявил, что из-за него АП осуществляла подкуп депутатов ради определенных голосований. Он отметил, что готов передать эти материалы НАБУ, но не хочет это делать в Варшаве, где, по его словам, представители НАБУ предлагали ему встречу.

Онищенко обнародовал первую часть своих записей, на которых Онищенко якобы разговаривает с депутатом Олесем Довгим, который по его утверждению приехал с ним договариваться.

9 декабря газета Kyiv Post опубликовала материал о заявлениях Онищенко, в котором также содержатся его обвинения в адрес депутата от БПП Игоря Кононенко. По словам Онищенко, Кононенко является посредником в коррупционных действиях Порошенка.

Британский журналист Максим Такер, который работает над подготовкой статьи в The Times относительно обвинений Онищенка в адрес Порошенко сообщил, что получил письмо от адвокатов президента с угрозами судебных исков в случае распространения заявлений депутата.

Британская адвокатская компания Atkins Thomson, представляющий интересы Порошенко, предостерегла и "Украинскую правду" от публикаций обвинений Онищенка в адрес президента.