Савченко тайно встречалась в Минске с главарями "ДНР" и "ЛНР" – СМИ

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Воскресенье, 11 декабря 2016, 17:38

На днях депутат Верховной Рады Надежда Савченко тайно посетила Минск, где встретилась с главарями террористических организаций "ДНР" и "ЛНР".

Об этом сообщает ЛІГА.net со ссылкой на свои источники.

"По данным трех источников ЛІГА.net, депутат несколько часов общалась с Захарченко и Плотницким, а саму встречу в Минске организовала Федеральная служба безопасности России при содействии посольства РФ в Беларуси", - пишет издание.

Как рассказал один из членов украинской делегации на переговорах в Минске, 7 декабря, когда делегация прибыла в столицу Беларуси на очередную встречу спецпосланников Украины, России и ОБСЕ, служащие посольства Украины в Беларуси сообщили им, что за несколько минут до украинской делегации в Минск рейсовым самолетом прибыли главари боевиков Александр Захарченко и Игорь Плотницкий.

"Встретили их представители российского посольства в сопровождении служащих Федеральной службы безопасности России. Они забрали их, усадили в машину и увезли", - сказал источник.

По его словам, Захарченко и Плотницкий не появлялись ни на встрече контактной группы, ни на подгруппах.

При этом сразу два собеседника ЛІГА.net утверждают, что Савченко часто видится с родственниками заложников и убеждает их, что власти ничего не делают, что нужно как-то подталкивать изнутри Администрацию президента и представителей Украины в Минске к тому, чтобы сесть за стол переговоров не с представителями Москвы, а непосредственно с ее марионетками в лице Захарченко и Плотницкого - признать их власть и гражданскую войну, а не российско-украинскую, как форму текущего конфликта.

"Зачем главарей террористов встречало ФСБ и российское посольство и везло из аэропорта на машинах с дипломатическими номерами. Я вижу ситуацию так: нас подталкивают к прямым переговорам, это в открытую делает РФ. А мир устал и хочет на нас все это свалить. И вот они разработали новый ФСБшный сценарий с Савченко и мамами", - говорят в минской группе.

По данным собеседника, встреча Савченко с главарями террористов в присутствии представителей ФСБ была посвящена именно этому.

Сценарий - втягивание родственников заложников в процесс с целью давления на Украину, чтобы заставить официальные власти вести прямые переговоры, которые возглавит сама Савченко.

Одновременно это делается для того, чтобы дискредитировать власть и саму идею минских переговоров, которые для Москвы давно перестали представлять ценность.

По некоторым данным, Савченко в ближайшие дни намерена объявить некую информацию, отмечает издание.

В воскресенье в Киеве она принимала участие в конференции, посвященной пленным в Донбассе. Перед началом конференции журналист ЛІГА.net прямо задал вопрос депутату, зачем она ездила в Минск, о чем говорила с главарями террористов и почему все это было сделано секретно.

"Я не для того сюда пришла, чтобы отвечать на ваши вопросы", - сказала депутат. На повторный вопрос - отрезала: "Я что, неясно сказала?".

"Другая журналистка - Ольга Сницарчук - повторила вопрос во время конференции. Савченко снова не захотела отвечать, а на повторный вопрос и вовсе повысила голос на журналистку", - пишет издание.

Украинская правда

Темы: Савченко "ДНР" "ЛНР" Росcия
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IP: 94.178.100.---vurobnuk11.12.2016 18:30
Гадя Сученко
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IP: 195.191.58.---Светулёк11.12.2016 17:45
Что теперь скажут савики, юли и прочая шваль устраивавшая истерики весной?
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