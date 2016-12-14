Украина потребует объяснений, почему россияне ведут параллельные переговоры в Минске

10641 просмотр
6
Среда, 14 декабря 2016, 14:20

Украинская сторона в Трехсторонний контактной группе поставит вопрос перед ОБСЕ и российской стороной о том, что представитель России ведет параллельные переговоры об освобождении заложников не в рамках группы.

Об этом "Украинской правде" сообщили собеседники в трехсторонней контактной группе в ответ на вопрос, есть ли в гуманитарной подгруппе с российской стороны человек по имени Андрей, который встречался с Савченко и главарями боевиков 7 декабря.

"Такой человек в подгруппе есть. Официальный представитель РФ в подгруппе - заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Степанов. Но он давно не приезжает, наверное занимается гумконвоями. А приезжает Андрей, который себя называет представителем МЧС. Хотя потом стало очевидно, что он представитель ФСБ", - сказал собеседник.

Он подтвердил, что 7 декабря (когда Савченко встречалась с главарями боевиков - УП) этот представитель России по имени Андрей пришел на заседание с опозданием на 30 минут.

"А когда украинская сторона объявила предложение отдать 228 человек, о которых они заявляли, в обмен на немедленное освобождение 42 человек, заявленных ею, этот Андрей встал и ушел с заседания. Т.е. он покинул официальное заседание группы", - сказал собеседник.

Кроме того, тот же россиянин Андрей при обмене Владимира Жемчугова, появился на территории Украины со стороны оккупированных территорий, что является нарушением украинского законодательства. Въезд на территорию Украины должен происходить только через контролируемые участки границы.

Представитель РФ в Минской гуманитарной подгруппе Андрей, по инфомарции УП параллельно встречался с Савченко
Представитель РФ в Минской гуманитарной подгруппе Андрей, по инфомарции УП параллельно встречался с Савченко

"Украинская сторона 21 декабря поставит вопрос к Грызлову (представитель РФ в трехсторонней контактной группе) и в ОБСЕ о том, как они относятся к тому, что российские представители ведут параллельные переговоры", - сообщил собеседник.

В Трехстороннюю контактную группу входят Украина, Россия и ОБСЕ, которая является модератором и обязательным участником. Представители боевиков ОРДО и ОРЛО являются только приглашенными и не могут быть полноправными участниками переговоров.

Как известно, Савченко встречалась с главарями боевиков Александром Захарченко и Игорем Плотницким 7 декабря. Она сообщила, что встреча проходила в присутствии представителя российской стороны в гуманитарной подгруппе Андрея. Савченко не могла вспомнить его фамилию.

Оксана Коваленко, УП

Темы: Росcия Минские соглашения Донбасс
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
"Лаборатория Касперского" ликвидирует украинскую "дочку" 14 декабря 2016, 15:05
Украинцы подали более 3000 исков против России – Петренко 14 декабря 2016, 14:40
ЕС может продлить санкции против России 19-20 декабря – СМИ 14 декабря 2016, 13:50
Комментарии — 6
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
IP: 37.55.168.---Шлакоблок14.12.2016 16:39
spitfire:
я б запитав, чому гоп-компанія Кучма-Медведчук-Савченко діє від імені України, хто їх уповноважив, і хто буде відповідати за наслідки їх діянь.

а, може, у нас уже іноді президентом працює Савченко, а не Петро Порошенко?
а, може, це його альтер его для виконання брудних операцій?
якщо він не заперечує і відмовчується.

PS а ці запити "української сторони в ТКГ" - банальне відволікання уваги громадськості.
-* А де інформація, що поруч з Савченко були Медведчук і Кучма?
ОтветитьС цитатой
IP: 37.55.168.---Шлакоблок14.12.2016 16:37
spitfire:
я б запитав, чому гоп-компанія Кучма-Медведчук-Савченко діє від імені України, хто їх уповноважив, і хто буде відповідати за наслідки їх діянь.

а, може, у нас уже іноді президентом працює Савченко, а не Петро Порошенко?
а, може, це його альтер его для виконання брудних операцій?
якщо він не заперечує і відмовчується.

PS а ці запити "української сторони в ТКГ" - банальне відволікання уваги громадськості.
-* Є таке поняття, як "народна дипломатія". Якщо влада не може нічого зробити, і нічого не пояснює, то чому це не може робити інша людина? Ця людина не представляється від імені Україна і не потребує відповідної довіреності. А уявіть собі таке: влада нічого не може зробити, але зацікавлена в затягуванні питання і тому ревнує до людини, у якої щось може вийде. От тому й цей гвалт. Я особисто нічого не виказую, тому що маю мало інформації (за чи проти), але за відсутності позиції влади і результатів маю таке припущення. Заздалегідь вибачаюсь.
ОтветитьС цитатой
IP: 176.112.18.---OleZ14.12.2016 16:10
John Novik:
А зачем России что-то надо окраинам объяснять? Шмальнуть парой искандеров с ядром во Львов и Ивано-Франковск и усе, сразу вопросы закончатся.
НЕ ДОЛЕТИТ !!! ДРОВ не хватит! Все на вЯликий крейсер Кузнецов ушли!!!
ОтветитьС цитатой
IP: 178.159.56.---John Novik14.12.2016 16:01
А зачем России что-то надо окраинам объяснять? Шмальнуть парой искандеров с ядром во Львов и Ивано-Франковск и усе, сразу вопросы закончатся.
ОтветитьС цитатой
IP: 104.200.20.---spitfire14.12.2016 14:57
я б запитав, чому гоп-компанія Кучма-Медведчук-Савченко діє від імені України, хто їх уповноважив, і хто буде відповідати за наслідки їх діянь.

а, може, у нас уже іноді президентом працює Савченко, а не Петро Порошенко?
а, може, це його альтер его для виконання брудних операцій?
якщо він не заперечує і відмовчується.

PS а ці запити "української сторони в ТКГ" - банальне відволікання уваги громадськості.
ОтветитьС цитатой
Все комментарии
Главные новости
ЕС сможет приостановить безвиз из-за отмены реформ в Украине
Посол Германии допустил выборы на Донбассе до возврата границы Украине
НАБУ показало, как Охендовскому вручали подозрение
Украинскому патриоту Балуху в Крыму предъявили обвинение
Все новости
Клубная культура

Журналист Марк Поллок о тусовках Киева

Новый год

В Мариинском парке откроют резиденцию Санта Клауса