Установлено местонахождение 58 пленных на Донбассе - Геращенко

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Воскресенье, 18 декабря 2016, 03:16

Украинской стороне удалось установить местонахождение 58 пленных украинских граждан, которых незаконно держат на Донбассе.

Об этом сообщила первый вице-спикер парламента, представитель Украины на переговорах в Минске Ирина Геращенко в эфире "112 Украина".

"Украинской стороне очень тяжело далось установить местонахождение 58 человек, которых держат на территории, подконтрольной боевикам. 52 находятся на территории Донецка, 6 - Луганска", - сообщила Геращенко.

Ранее сообщалось, что Украина передает 15 человек из списка ОРДЛО на освобождение в качестве доброй воли, чтобы разблокировать процесс обмена заложников.

Террористы "ДНР" заявили, что не намерены передавать кого-либо из украинских пленных в ответ на 15 человек, которых Киев готовится передать сепаратистам.

Темы: Донбасс пленные Геращенко
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