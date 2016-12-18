Установлено местонахождение 58 пленных на Донбассе - Геращенко

Украинской стороне удалось установить местонахождение 58 пленных украинских граждан, которых незаконно держат на Донбассе.

Об этом сообщила первый вице-спикер парламента, представитель Украины на переговорах в Минске Ирина Геращенко в эфире "112 Украина".

"Украинской стороне очень тяжело далось установить местонахождение 58 человек, которых держат на территории, подконтрольной боевикам. 52 находятся на территории Донецка, 6 - Луганска", - сообщила Геращенко.

Ранее сообщалось, что Украина передает 15 человек из списка ОРДЛО на освобождение в качестве доброй воли, чтобы разблокировать процесс обмена заложников.

Террористы "ДНР" заявили, что не намерены передавать кого-либо из украинских пленных в ответ на 15 человек, которых Киев готовится передать сепаратистам.