Порошенко: Мы гарантируем клиентам "Приватбанка" целостность вкладов

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Понедельник, 19 декабря 2016, 10:36

Государство берет на себя ответственность и гарантирует клиентам "Приватбанка" неприкосновенность и целостность их денег.

Об этом заявил в понедельник президент Украины Петр Порошенко.

"В сложившейся ситуации власти приняли единственно правильное спасительное решение - сохранить ваши деньги и приумножить их в успешном банке", - заявил глава государства.

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Темы: Приват
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IP: 176.104.17.---TerkinVasya19.12.2016 10:47
Ну раз пеця сказал... как там - "... запишите! "
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