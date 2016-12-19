Порошенко: Мы гарантируем клиентам "Приватбанка" целостность вкладов

Государство берет на себя ответственность и гарантирует клиентам "Приватбанка" неприкосновенность и целостность их денег.



Об этом заявил в понедельник президент Украины Петр Порошенко.



"В сложившейся ситуации власти приняли единственно правильное спасительное решение - сохранить ваши деньги и приумножить их в успешном банке", - заявил глава государства.



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