Луценко: НАБУ просит привлечь к ответственности Холодницкого

Луценко получил от НАБУ письмо с просьбой привлечь к ответственности руководителя Специальной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого.

Об этом Луценко заявил в эфире ток-шоу "Право на власть" на канале 1+1.

"Сегодня я получил письмо от НАБУ с просьбой привлечь к ответственности Холодницкого. Я не буду этим заниматься, просто как генеральный прокурор, имея ограниченную компетенцию в отношении этих двух институций, провожу с ними рабочие совещания ... К сожалению, теперь НАБУ мешает САП. Я надеюсь, что мы сможем помочь двум уважаемым руководителям вместе работать и давать дела в суд", - сказал он.

Луценко попытался объяснить сложившуюся ситуацию тем, что между НАБУ и САП "происходят трения".

Также, в эфире программы, Луценко сообщил, что ГПУ совместно с НАБУ оценивает деятельность следователя прокурора Дмитрия Суса, которого ранее уличили во лжи в декларации.

Департамент ГПУ, в котором работал Сус, называют "департамент Кононенко-Грановского", по фамилиям депутатов от БПП Игоря Кононенко и Александра Грановского, которым приписывают влияние на это подразделение ГПУ.

В августе произошло столкновение между сотрудниками ГПУ и детективами Национального антикоррупционного бюро, осуществлявших наружное наблюдение за Сусом.

В ГПУ заявили, что слежка была незаконной, в то время как НАБУ утверждают, что имели на это решение суда.

Также в НАБУ заявили, что следователи ГПУ задержали их детективов, незаконно удерживали и пытали их в течение многих часов. Вечером сам Сус отвез их в здание НАБУ.

Позже стало известно, что Сус переведен в другой департамент из департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генеральной прокуратуры.