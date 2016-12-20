Полиция проверит фирму сына Луценко после заявления Лещенко

9290 просмотров
1
Вторник, 20 декабря 2016, 16:44

Печерское управление ГУ Национальной полиции Киева начало досудебное расследование и проверку по обращению народного депутата от БПП Сергея Лещенко относительно недвижимости в Киеве, которую сдает в аренду фирма Александра Луценко.

Об этом свидетельствует ответ Нацполиции Лещенко на его заявление.

В Национальной полиции Украины сообщают, что рассмотрели заявление Лещенко о совершении преступления должностными лицами Киевского городского совета, ООО Бизнес Центр "Лотос", объединения совладельцев многоквартирного дома "Эспланадная 32-В".

Также сообщается о начале досудебного расследования в уголовном производстве по признакам преступления "злоупотребление властью или служебным положением".

 

Речь идет о доме по улице Эспланадной, 32В в Печерском районе Киева.

В своем заявлении Лещенко указывал на незаконность передачи земельного участка коммунальной собственности территориальной общины города Киева площадью 0,0856 га в частную собственность ОСМД "Эспланадная 32-В".

Одним из основателей ОСМД "Эспланадная 32-В" является бывший бизнес-партнер семьи Луценко Светлана Рыженко.

По словам нардепа, несмотря на пребывание указанного дома в жилом фонде, его помещения сдаются в аренду субъектам предпринимательской деятельности Обществом с ограниченной ответственностью "Бизнес Центр "Лотос", основателем которого является сын генпрокурора Юрия Луценко Александр, а руководит Виталий Морозюк.

 

"Хочу подчеркнуть, что использование жилых помещений в качестве нежилых с последующей передачей их в аренду субъектам хозяйствования может приводить к занижению налогооблагаемой базы ООО "БЦ "Лотос", а потому действия руководителя ООО "БЦ "Лотос "могут содержать состав преступления, предусмотренного ст. 212 уголовного кодекса, поэтому указанное обстоятельство также является основанием возбуждения уголовного дела в отношении руководителя ООО "БЦ" Лотос "Морозюка В.А., и проведения тщательного предварительного следствия", – указывал Лещенко.

Он видит признаки "мошенничества в особо крупных размерах, совершенного группой лиц по предварительному сговору, сопряженного с фиктивным предпринимательством, что нанесло государству крупный материальный ущерб".

"Отмечаю, что к указанному преступлению могут быть причастны и другие лица, в том числе учредители ООО "БЦ "Лотос", ОСМД, члены их семей, являются служебными лицами, занимающими особо ответственное положение, и другие лица", – указывал в заявлении Лещенко.

Как известно, в сентябре издание "Наші гроші" писало, что сын Луценко зарабатывает на аренде квартир на Печерске.

Генеральный прокурор Юрий Луценко отрицал, что он или члены его семьи владеют домом в Киеве.

Валентина Романенко, УП

Темы: Луценко Лещенко Генпрокуратура полиция
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Сытник: Луценко забрал у НАБУ доступ к ЕРДР 17 декабря 2016, 17:11
Суд вернул Киеву 75 га земель ландшафтного заказника "Жуков остров" 17 декабря 2016, 15:10
Адвокаты Януковича требуют от САП дела против Луценко 16 декабря 2016, 16:18
Комментарии — 1
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
IP: 195.78.69.---Naim20.12.2016 16:58
А у сына Луценко бизнес оказывается? Почему бы ему не пойти в какое-то министерство поработать на страну главным специалистом и на себе ощутить всю прелесть "реформ по-украински"?
ОтветитьС цитатой
Все комментарии
Главные новости
В финал конкурса на главу Одесской ОГА вышел нардеп-радикал и еще четверо
Онищенко заявил, что полиграф подтвердил правдивость его обвинений
АМКУ обязал Киевсовет отменить запрет на продажу алкоголя ночью
Пять месяцев после убийства Шеремета: Результатов нет, следствие продолжается
Все новости
Образование

Как сделать хорошую школу?

Книги

Куры, зубры, собаки, пчелы и цветы: особенные детские книги 2016 года