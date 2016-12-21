Одного бойца таки взяли в плен на Светлодарской дуге – штаб
Во время боев на Светлодарской дуге в Донецкой области 18 декабря боевики взяли в плен одного украинского военнослужащего.
Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства обороны по вопросам АТО Андрей Лысенко на ежедневном брифинге в среду.
"Подтверждается информация о том, что 18 декабря в ходе боев на Светлодарской дуге один наш военный попал во вражеский плен", – сказал он.
Алена Рощенко, УП
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