Одного бойца таки взяли в плен на Светлодарской дуге – штаб

Во время боев на Светлодарской дуге в Донецкой области 18 декабря боевики взяли в плен одного украинского военнослужащего.

Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства обороны по вопросам АТО Андрей Лысенко на ежедневном брифинге в среду.

"Подтверждается информация о том, что 18 декабря в ходе боев на Светлодарской дуге один наш военный попал во вражеский плен", – сказал он.

Алена Рощенко, УП