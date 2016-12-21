Одного бойца таки взяли в плен на Светлодарской дуге – штаб

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Среда, 21 декабря 2016, 12:53

Во время боев на Светлодарской дуге в Донецкой области 18 декабря боевики взяли в плен одного украинского военнослужащего.  

Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства обороны по вопросам АТО Андрей Лысенко на ежедневном брифинге в среду.

"Подтверждается информация о том, что 18 декабря в ходе боев на Светлодарской дуге один наш военный попал во вражеский плен", – сказал он.

Алена Рощенко, УП

Темы: пленные Донбасс АТО
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