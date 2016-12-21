Турчинов: В районе Светлодарской дуги мы заняли новые позиции

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Среда, 21 декабря 2016, 15:13

Украинские военные, контратакуя, продвинулись вперед и заняли новые позиции в районе Светлодарск дуги.

Об этом заявил секретарь СНБО Украины Александр Турчинов в среду, сообщает пресс-служба ведомства.

Указывается, что Турчинов прибыл на место обострение ситуации, где провел совещание с военным руководством антитеррористической операции.

"Несмотря на постоянные обстрелы и попытки прорвать нашу оборону, украинские военные мужественно и профессионально выполнили свой долг, остановив врага и нанесли ему значительные потери", - сказал Турчинов, добавив, что украинские военные, контратакуя, продвинулись вперед и заняли новые позиции, "предоставившие дополнительное преимущество над врагом в этом секторе обороны".

По словам Турчинова, четвертые сутки подряд непрерывно ведутся обстрелы позиций ЗСУ с использованием запрещенными Минскими соглашениями артиллерии и минометов крупного калибра.

"По количеству снарядов и мин, выпущенных по нашим позициям, расположенных в районе Светлодарск дуги установлен своеобразный "рекорд"- более 800 в сутки", - сказал он.

Как известно, 18 декабря в районе Светлодарской дуги боевики пытались выбить передовые подразделения Вооруженных сил Украины с позиций, но потерпели поражение в бою. Со стороны ВСУ погибли 5 военнослужащих, 6 получили ранения, а потери противника составили не менее 25 боевиков, еще около 30 получили ранения.

Позже пресс-офицер украинской подразделения, стоит на позициях в районе дуги, сообщал, что во время тех событий в ВСУ пропал без вести один боец.

19 декабря боевики возобновили обстрелы позиций ВСУ на Светлодарск дуге.

В среду в Минобороны заявили, что во время боев на Светлодарск дуге в Донецкой области 18 декабря боевики взяли в плен одного украинского военнослужащего.

Украинская правда

Темы: армия Донбасс АТО
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Комментарии — 4
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IP: 194.50.169.---Бууу-га-га21.12.2016 15:59
Ну що за фігня - як тільки наші йдуть в контрнаступ, відразу туди несеться Турчинов, зупиняти наступ. В лютому 2015 року було так само, коли "Азов" Широкине зайняв і збирався йти на Новоазовськ.
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IP: 93.106.92.---David Gozman21.12.2016 15:57
ReAlex:
Героям слава!
Спроси у Турчинова, сколько ВСУшников погибло? Стоило оно этого? А то он тут слюнями брызгает!
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IP: 194.44.160.---Семенен21.12.2016 15:42
Основне, що ці позиції не позаду попередніх:-). Бо так було і в ДАПі, і в Дебальцевому.
А так то звичайно - СЛАВА, СЛАВА, СЛАВА!!!!
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IP: 77.222.145.---ReAlex21.12.2016 15:38
Героям слава!
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