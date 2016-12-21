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Турчинов: В районе Светлодарской дуги мы заняли новые позиции

Среда, 21 декабря 2016, 14:13

Украинские военные, контратакуя, продвинулись вперед и заняли новые позиции в районе Светлодарск дуги.

Об этом заявил секретарь СНБО Украины Александр Турчинов в среду, сообщает пресс-служба ведомства.

Указывается, что Турчинов прибыл на место обострение ситуации, где провел совещание с военным руководством антитеррористической операции.

"Несмотря на постоянные обстрелы и попытки прорвать нашу оборону, украинские военные мужественно и профессионально выполнили свой долг, остановив врага и нанесли ему значительные потери", - сказал Турчинов, добавив, что украинские военные, контратакуя, продвинулись вперед и заняли новые позиции, "предоставившие дополнительное преимущество над врагом в этом секторе обороны".

По словам Турчинова, четвертые сутки подряд непрерывно ведутся обстрелы позиций ЗСУ с использованием запрещенными Минскими соглашениями артиллерии и минометов крупного калибра.

"По количеству снарядов и мин, выпущенных по нашим позициям, расположенных в районе Светлодарск дуги установлен своеобразный "рекорд"- более 800 в сутки", - сказал он.

Как известно, 18 декабря в районе Светлодарской дуги боевики пытались выбить передовые подразделения Вооруженных сил Украины с позиций, но потерпели поражение в бою. Со стороны ВСУ погибли 5 военнослужащих, 6 получили ранения, а потери противника составили не менее 25 боевиков, еще около 30 получили ранения.

Позже пресс-офицер украинского подразделения, стоящего на позициях в районе дуги, сообщал, что во время тех событий в ВСУ пропал без вести один боец.

19 декабря боевики возобновили обстрелы позиций ВСУ на Светлодарск дуге.

В среду в Минобороны заявили, что во время боев на Светлодарск дуге в Донецкой области 18 декабря боевики взяли в плен одного украинского военнослужащего.

Украинская правда

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Темы: армияДонбассАТО
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