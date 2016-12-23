Путин рассказал, когда подумает об освобождении Сенцова и Сущенко

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Пятница, 23 декабря 2016, 12:51

Президент России Владимир Путин считает украинского режиссера Олега Сенцова виновным в подготовке теракта.

Об этом он заявил во время пресс-конференции в пятницу, отвечая на призыв журналиста УНИАН Романа Цимбалюка отпустить журналиста "Укринформа" Романа Сущенко.

"Конечно, ни у кого нет желания держать журналистов, если они занимаются журналистской деятельностью. Но скажите, пожалуйста, что нам делать, если кинорежиссер – это доказано в суде – готовился к совершению террористических актов? Его отпустить только за то, что он режиссер? Чем он отличается от кадрового сотрудника военной разведки, который планировал делать то же самое?" – сказал он.

"Мы сегодня отпустим одних, а завтра придут другие? Надо договориться, чтобы это было прекращено. И тогда можно будет подумать и об актах амнистии. Я против это ничего не имею", – добавил Путин.

Как известно, корреспондент "Укринформа" во Франции Роман Сущенко был задержан 30 сентября в Москве, где находился с частным визитом.

Его обвинили в шпионаже, заявив, что он является сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины.

В ГУР опровергли обвинения ФСБ.

28 ноября Лефортовский суд Москвы продлил арест до конца января украинскому журналисту.

Российские оккупационные власти обвинили режиссера Олега Сенцова, его товарища Александра Кольченко и еще ряд украинцев в террористической деятельности в Крыму.

В августе 2015 года Сенцова приговорили к 20 годам тюрьмы, Кольченко – к 10.

Темы: Путин Сущенко Сенцов Росcия Политзаключенные
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