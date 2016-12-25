Ансамбль Александрова на Ту-154 летел выступать в Алеппо – СМИ

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Воскресенье, 25 декабря 2016, 16:50

Ансамбль песни и пляски имени Александрова, участники которого находились на борту разбившегося в Черном море Ту-154, собирался выступить в Алеппо, занятом сирийскими войсками в декабре.

Об этом рассказал "Медузе" сотрудник коллектива.

Ранее в Минобороны РФ сообщали, что ансамбль должен был выступить с концертом в честь Нового года перед российскими военными на авиабазе Хмеймим в Сирии.

"Новая газета" также сообщает, что 22 декабря в Алеппо перекинули батальон военной полиции, сформированный из уроженцев Чечни. Одной из задач батальона полиции состояла в том, чтобы подготовить площадку и обеспечить безопасность проведения концерта ансамбля Александрова для российских военнослужащих.

То, что ансамбль направлялся в Алеппо, косвенно подтвердил в своем заявлении и президент Сирии Башар Асад.

"С огромным прискорбием мы получили известие о крушении российского самолета Ту-154, на борту которого находились наши дорогие друзья, которые хотели разделить с нами и жителями Алеппо радость победы и праздников", - приводит текст заявления Асада РИА Новости со ссылкой на агентство SANA.

Как сообщает российский пропагандистский канал "Life" со ссылкой на артистов из разных групп ансамбля им.Александрова, им запретили общаться с прессой. Отмечается, что членов музыкального коллектива информируют по телефону о запрете интервью без предварительного согласования с администрацией.

Как известно, самолет Минобороны РФ пропал с радаров утром в воскресенье вскоре после вылета из Сочи. На борту находились 92 человека, в т.ч. журналисты телеканалов "Первый", "НТВ" и "Звезда". Также на борту были артисты ансамбля песни и пляски имени Александрова. Кроме них в самолете также летела исполнительный директор фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, известная своими отрицаниями присутствия российских войск на Донбассе.

По факту падения Ту-154 возбуждено уголовное дело.

"Интерфакс" со ссылкой на источники в экстренных службах сообщил, что комиссия по расследованию причин катастрофы Ту-154 Минобороны РФ под Сочи склоняется к версии технической неисправности в качестве основной причины аварии.

Как сообщает РБК, президент РФ Владимир Путин подписал указ об объявлении 26 декабря  траура в связи с крушением Ту-154. Согласно указу, правительство и региональные власти должны принять меры по оказанию помощи семьям погибших, приспустить все госфлаги на админзданиях, а культурные учреждения и телерадиокомпании  - отменить все развлекательные мероприятия и передачи. 

Украинская правда

Темы: Сирия Росcия авиа жертвы
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Комментарии — 17
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IP: 213.111.84.---kilovka25.12.2016 18:56
David Gozman:
Вы что,сегодня один на смене, остальных не вызвали?
Или они Рождество празднуют?
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IP: 82.207.17.---робін_гудбай25.12.2016 18:11
За яку цапову душу віддали Богу душу артисти цього воєнного Ансамблю?.За вєличіє Росії?
Навіщо Путіну була ця Сірія?.Що він там загубив?..Бореться там з тероризмом?..В той же час розпалив війну, підтримуючи тероризм на Донбасі...Спочатку ЗС РФ бомблять і обстрілюють мирне населення за межами Росіі, де гинуть люди..А потім надають їм медичну і гуманітарну допомогу та ллють крокодилячі сльози над своіми жертвами..А Путін цинічно вбивцям і одночасно "миротворцям" ще нагороди вручає.. Не потрібно цим вовкам в овечій шкурі за межами Росіі грати роль гуманних "миротворців". Невже ходячи у Церкву, де переважна більшість громадян РФ вважають себе віруючими, чому вони не розуміють, що саме під керівництвом їхнього тирана, у чужих країнах їхні військові чинять найбільший гріх - вбивають людей!..І не осуджують цих дій і його!.. А не чинячи супротив гріху, люди тим самим толерують Великий гріх, за який потрібно нести кару, Схаменіться 80 відсотків тих, які покірно підтримують цього тирана!.
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IP: 188.238.63.---David Gozman25.12.2016 17:56
Yury Shestak:
А ты, я смотрю, оттуда и есть! Буркина-Фассо и Науру! Потому, что в Хайфе живут люди адекватные, в отличие от тебя недохромосомного! А падаль, это в первую очередь, ТЫ!
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IP: 176.108.7.---mukha25.12.2016 17:51
За Малазийский Боинг - в ответе. Случайностей не бывает и за Украину ответите также.
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IP: 188.238.63.---David Gozman25.12.2016 17:51
vurobnuk:
Слишком много чести будет, для тебя, чтоб тебя убеждать, в чем-то! Варитесь в своем дерьме сами!
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