Ансамбль Александрова на Ту-154 летів виступати в Алеппо - ЗМІ

Ансамбль пісні і танцю імені Александрова, учасники якого перебували на борту літака Ту-154, що розбився в Чорному морі, збирався виступити в Алеппо, зайнятому сирійськими військами в грудні.

Про це розповів "Медузі" співробітник колективу.

Раніше в Міноборони РФ повідомляли, що ансамбль мав виступити з концертом на честь Нового року перед російськими військовими на авіабазі Хмеймім у Сирії.

"Нова газета" також повідомляє, що 22 грудня в Алеппо перекинули батальйон військової поліції, сформований з уродженців Чечні. Одне з завдань батальйону поліції полягало в тому, щоб підготувати майданчик і забезпечити безпеку проведення концерту ансамблю Александрова для російських військовослужбовців.

Те, що ансамбль прямував до Алеппо, побічно підтвердив у своїй заяві і президент Сирії Башар Асад.

"З величезним сумом ми отримали звістку про катастрофу російського літака Ту-154, на борту якого перебували наші дорогі друзі, які хотіли розділити з нами і жителями Алеппо радість перемоги і свят", - наводить текст заяви Асада РИА Новости з посиланням на агентство SANA.

Як повідомляє російський пропагандистський канал "Life" з посиланням на артистів з різних груп ансамблю ім.Александрова, їм заборонили розмовляти з пресою. Зазначається, що членів музичного колективу інформують по телефону про заборону інтерв'ю без попереднього узгодження з адміністрацією.

Як відомо, літак Міноборони РФ зник з радарів вранці в неділю незадовго після вильоту з Сочі. На борту перебували 92 осіб, у т.ч. журналісти телеканалів "Первый", "НТВ" та "Звезда". Також на борту були артисти ансамбля пісні і танцю імені Александрова. Окрім них у літаку також перебувала виконавчий директор фонду "Справедлива допомога" Єлизавета Глінка, відома як Доктор Ліза, відома своїми запереченнями присутності російських військ на Донбасі.