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Ансамбль Александрова на Ту-154 летел выступать в Алеппо – СМИ

Воскресенье, 25 декабря 2016, 15:50

Ансамбль песни и пляски имени Александрова, участники которого находились на борту разбившегося в Черном море Ту-154, собирался выступить в Алеппо, занятом сирийскими войсками в декабре.

Об этом рассказал "Медузе" сотрудник коллектива.

Ранее в Минобороны РФ сообщали, что ансамбль должен был выступить с концертом в честь Нового года перед российскими военными на авиабазе Хмеймим в Сирии.

"Новая газета" также сообщает, что 22 декабря в Алеппо перекинули батальон военной полиции, сформированный из уроженцев Чечни. Одной из задач батальона полиции состояла в том, чтобы подготовить площадку и обеспечить безопасность проведения концерта ансамбля Александрова для российских военнослужащих.

То, что ансамбль направлялся в Алеппо, косвенно подтвердил в своем заявлении и президент Сирии Башар Асад.

"С огромным прискорбием мы получили известие о крушении российского самолета Ту-154, на борту которого находились наши дорогие друзья, которые хотели разделить с нами и жителями Алеппо радость победы и праздников", - приводит текст заявления Асада РИА Новости со ссылкой на агентство SANA.

Как сообщает российский пропагандистский канал "Life" со ссылкой на артистов из разных групп ансамбля им.Александрова, им запретили общаться с прессой. Отмечается, что членов музыкального коллектива информируют по телефону о запрете интервью без предварительного согласования с администрацией.

Как известно, самолет Минобороны РФ пропал с радаров утром в воскресенье вскоре после вылета из Сочи. На борту находились 92 человека, в т.ч. журналисты телеканалов "Первый", "НТВ" и "Звезда". Также на борту были артисты ансамбля песни и пляски имени Александрова. Кроме них в самолете также летела исполнительный директор фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, известная своими отрицаниями присутствия российских войск на Донбассе.

По факту падения Ту-154 возбуждено уголовное дело.

"Интерфакс" со ссылкой на источники в экстренных службах сообщил, что комиссия по расследованию причин катастрофы Ту-154 Минобороны РФ под Сочи склоняется к версии технической неисправности в качестве основной причины аварии.

Как сообщает РБК, президент РФ Владимир Путин подписал указ об объявлении 26 декабря  траура в связи с крушением Ту-154. Согласно указу, правительство и региональные власти должны принять меры по оказанию помощи семьям погибших, приспустить все госфлаги на админзданиях, а культурные учреждения и телерадиокомпании  - отменить все развлекательные мероприятия и передачи. 

Украинская правда

Темы: СирияРосcияавиажертвы
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