Лещенко сообщил о своем преследовании в представительстве ЕС

В пятницу, 2 декабря, народный депутат Сергей Лещенко провел встречи в представительстве Евросоюза в Украине, в ходе которых сообщил о политическом преследовании, организованном против него Генеральной прокуратурой.

Об этом он сообщил в комментарии "Украинской правде".

Лещенко заявил, что посетил представительство ЕС в Украине по приглашению главы делегации Хьюга Мингарелли.

В ходе встречи нардеп подчеркнул, что расследовать дело против него может только НАБУ.

"Расследовать производства по статье, возбужденной в отношении меня, может исключительно НАБУ, как это предусмотрено Уголовно-процессуальным кодексом. Однако Генпрокуратура не передает дело, пытаясь дискредитировать меня как борца с коррупцией", - отметил Лещенко.

В ходе встреч с представителями ЕС в Украине, он также сообщил, что старшим прокурором по его делу является Юрий Столярчук, который занимает должность заместителя генпрокурора Украины Юрия Луценко и неоднократно упоминался в прессе как человек, приближенный к администрации президента.

"В частности, в подчинении Столярчука находится так называемый "департамент Кононенко-Грановского", который проводил расследование неугодных высшему руководству государства политиков и активистов", - добавил он.

Нардеп отметил, что производство в отношении него расследует шестой отдел управления по расследованию особо важных дел Главного следственного управления ГПУ.

Именно в этот отдел две недели назад Луценко перевел Суса, который до недавнего времени работал в так называемом "департаменте Кононенко-Грановского" и на которого был наложен выговор за предоставление ложных сведений о своем имущественном положении. По заявлениям Сергея Лещенко относительно Суса НАБУ открыло уголовное производство.

"Не передавая дело в НАБУ, генпрокурор Юрий Луценко преследует также цель создания прецедента по присвоению чужих полномочий. Чтобы таким образом в дальнейшем закрепить за собой право по собственному усмотрению определять антикоррупционную подследственность, которая сегодня относится к компетенции НАБУ", - сказал Лещенко.

На политические мотивы, по словам нардепа, указывает тот факт, что все обстоятельства "квартирного" дела уже были исследованы компетентным органом - НАБУ, по результатам которого признаков уголовных преступлений выявлено не было.

Нардеп подчеркнул, что производство против него основывается на заявлении депутата от Народного фронта Павла Пинзеника, который был многолетним помощником экс-депутата Николая Мартыненко, находящегося под следствием в Швейцарии, Австрии, Чешской республике и Украине. Год назад усилиями Лещенко Мартыненко был лишен депутатских полномочий.

Как известно, в начале сентября разгорелся скандал из-за приобретения Сергеем Лещенко квартиры площадью 192 кв м. в новостройке на улице Франко в центре Киева.

Лещенко объяснил, что цена за квадратный метр там составляла 1500 долларов, а все его действия по поводу приобретения прозрачны.

По словам депутата, а ранее журналиста, часть средств на приобретение квартиры он занял у основателя "Украинской правды" Алены Притулы "сроком на 10 лет", остальное – это его сбережения и деньги его любимой женщины, ди-джея Анастасии Топольськой.

Лещенко сам призвал Национальное антикоррупционное бюро и Национальное агентство по предотвращению коррупции проверить покупку им квартиры в центре Киева. Того же требовали фракции "Народный фронт" и Радикальной партии Олега Ляшко.

19 сентября руководитель НАБУ Артем Сытник заявил, что в приобретении квартиры Сергеем Лещенко есть признаки административного правонарушения из-за взятия беспроцентного займа у Алены Притулы.

27 октября Генпрокуратура начала досудебное расследование по уголовному производству по подозрению в незаконном обогащении в отношении Лещенко "по результату рассмотрения обращения народного депутата Павла Пинзеника".