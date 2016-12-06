ВР в четверг будет голосовать за снятие неприкосновенности с Новинского

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Вторник, 6 декабря 2016, 18:37
nahnews.org

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий на утреннем заседании в четверг вынесет на голосование представление ГПУ относительно привлечения к ответственности нардепа от "Оппоблоку" Вадима Новинского.

Об этом Парубий заявил во вторник, добавив, что уже получил решение регламентного комитета.

"Решение комитета открывает для меня возможность поставить этот вопрос на голосование в зале. И я планирую в четверг первым же вопросом поставить этот вопрос на рассмотрение парламента для принятия решения", - сказал он.

"Моя позиция остается неизменной, ни один народный депутат не имеет права скрываться за неприкосновенностью. Если есть обвинения в совершении преступления, пусть каждый гражданин доказывает свою правоту в суде. Все представление ГПУ должны рассматриваться публично в зале Верховной Рады", - добавил Парубий.

Как известно, во вторник комитет Верховной Рады заявил, что не получил достаточных сведений, которые доказывали бы причастность нардепа от "Оппоблока" Вадима Новинского к преступлениям, указанных в представлении ГПУ.

"Я сейчас подписываю этот вывод и направляю его председателю Верховной Рады и дальше председатель Верховной Рады решает, отправить представление на доработку, или вынести его в зал", - отметил председатель комитета Павел Пинзеник.

Новинский, обвиняется в содержании под стражей помощника покойного митрополита Владимира - архиепископа Драбинко с целью заставить Владимира отречься от престола.

Во вторник стало известно, что в этом деле также объявили подозрение Коряку, экс-президенту Виктору Януковичу и экс-главе МВД Виталию Захарченко.

О ходе прошлого заседания подробнее читайте в материале "Трагикомедия "Святые и грешники", или "Неприкосновенный Новинский".

Александр Шумилин, УП

Темы: Новинский Верховная Рада
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