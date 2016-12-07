Автор заявлений о виллах Яценюка извинился перед экс-премьером

00
1
Среда, 7 декабря 2016, 12:59

Галерист Олег Торгало, который ранее обвинил экс-премьера Арсения Яценюка в покупке 24 вилл в Майями, назвал свою информацию непроверенной и извинился за нее.

Об этом он написал в комментариях к посту Яценюка, в котором тот опубликовал сканы искового заявления в суд против Торгало.

"Я приношу свои извинения Арсению Яценюку. Также всем искренним патриотам, которым моя публикация доставила отрицательные эмоции, чьих ожиданий не оправдал я", – написал он.

Торгало заверил, что получил эту информацию от "бывшего американского друга", который ранее обещал назвать адреса этих вилл и названия оффшорных компаний, с помощью которых они были куплены, а также фото и видео Яценюка на этих виллах, однако потом замолк и отключил все виды связи.

"Если будет угодно Арсению Яценюку, я готов пройти у его специалистов проверку на детекторе лжи. Чтобы убедить заявителя и сомневающихся в том, что это не было заранее продуманной провокацией, что я совершенно не имею никакого отношения к любым антиукраинским силам, его политическим оппонентам, и это не является плодом моего воображения", – заверил Торгало.

 

Как известно, ранее Торгало написал, что Яценюк купил в Майями 24 виллы ценой от 1 до 5 млн долларов.

"Выбирал все сам по каталогам, некоторые сам и смотрел, на другие послал помощников", – заявил Торгало.

Эту информацию подхватили ряд СМИ и политиков. Яценюк в свою очередь подал на Торгало в суд.

Украинская правда

Темы: Яценюк
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
От НАБУ и ГПУ требуют назвать заказчика "травли Яценюка" 6 декабря 2016, 10:40
Яценюк подает в суд за статью о покупке вилл на Майами 1 декабря 2016, 19:18
Шульц намерен бороться за пост канцлера ФРГ – медиа 18 ноября 2016, 09:02
Комментарии — 1
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
IP: 46.133.31.---sergrus07.12.2016 13:13
Ссыкун
ОтветитьС цитатой
Все комментарии
Главные новости
За сутки в зоне АТО 5 бойцов ранены, 1 контужен – штаб
Довгий подтвердил встречи с Онищенко и рассказал свою версию
Омелян: на Балчуна давят, а я узнаю об этом из третьих уст
НБУ признал еще один банк неплатежеспособным
Все новости
Урок Театра на Подоле

Об "историческом облике", коммуникации и честности

Ссылки недели

Как придумывали названия цветов, откуда взялся интернет и на какие картинки больше кликают