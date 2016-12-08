Рада сняла неприкосновенность с Новинского

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Четверг, 8 декабря 2016, 11:55

Верховная Рада дала согласие на привлечение к уголовной ответственности депутат от "Оппозиционного блока" олигарха Вадима Новинского.

"За" проголосовали 228 нардепов.

 

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Как известно, регламентный комитет ВР решил, что ГПУ не предоставила достаточного количества доказательств для снятия неприкосновенности с Новинского.

В то же время все фракции кроме Оппоблока заявляли о готовности забрать у него неприкосновенность.

Сам олигарх сказал, что готов к любому решению ВР и покидать страну не собирается.

Новинский обвиняется в содержании под стражей помощника покойного митрополита Владимира - архиепископа Драбинко с целью заставить Владимира отречься от престола.

В этом деле также объявили подозрение экс-президенту Виктору Януковичу и экс-главе МВД Виталию Захарченко.

Украинская правда

Темы: Новинский
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Комментарии — 2
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IP: 176.122.126.---Galina Blanka08.12.2016 12:15
Рада зняла недоторканність з Новинського дякуючи голосам фракції Ляшко! Вся Україна побачила хто такий Ляшко - це інструмент в руках нинішнього режиму!
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IP: 94.76.66.---samal08.12.2016 12:12
От і пробили дзвони по Новинському !
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