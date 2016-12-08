Рада сняла неприкосновенность с Новинского

Верховная Рада дала согласие на привлечение к уголовной ответственности депутат от "Оппозиционного блока" олигарха Вадима Новинского.



"За" проголосовали 228 нардепов.

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Как известно, регламентный комитет ВР решил, что ГПУ не предоставила достаточного количества доказательств для снятия неприкосновенности с Новинского.



В то же время все фракции кроме Оппоблока заявляли о готовности забрать у него неприкосновенность.



Сам олигарх сказал, что готов к любому решению ВР и покидать страну не собирается.



Новинский обвиняется в содержании под стражей помощника покойного митрополита Владимира - архиепископа Драбинко с целью заставить Владимира отречься от престола.



В этом деле также объявили подозрение экс-президенту Виктору Януковичу и экс-главе МВД Виталию Захарченко.



Украинская правда