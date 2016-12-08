Новинский примет любое решение Рады: "Потерпим немножко"

Депутат Вадим Новинский спокойно примет любое решение Верховной Рады относительно снятия с него неприкосновенности и разрешения на привлечение к уголовной ответственности.

Об этом он заявил в кулуарах парламента перед началом заседания.

"Какое будет решение Верховной Рады я не знаю. Я любое решение приму спокойно, потому что я знаю, что правда на моей стороне", – заявил Новинский.

"И после этого решения – в зависимости от того, какое оно будет, если депутаты решат лишить меня неприкосновенности, хотя я за нее никогда не прятался, – я буду обращаться в органы прокуратуры с просьбой дать мне разрешение куда-то выезжать или не дать. Они будут это решать. Потерпим немножко, пока не добьемся правды", – сказал он.

Он подтвердил, что не собирается скрываться от следствия: "Слушайте, ну куда мне скрываться? Зачем? Смысл? Только скроюсь – тут же виноват".

"Они ждали, они специально полгода меня к этому готовили различными психологическими атаками: обысками, заявлениями высших должностных лиц – чтобы я уехал из страны, чтобы спокойно этой дело здесь можно было дофабриковать и принять соответствующее решение в суде. Но я не дам такой возможности – ни злорадствовать, ни спекулировать на этой теме", – заявил Новинский.

Он намерен "добиваться справедливости в досудебном расследовании, а затем, если дело дойдет до суда, в суде".

На просьбу назвать имена тех, кому выгодно его преследование, Новинский сказал: "Еще время не пришло. Когда придет – я скажу".

"Я думаю, все и так это знают – имена тех людей, кому выгодно, чтобы вот это давление на меня оказывалось. И заметьте, в этом деле нет ничего общего с законом Украины и юриспруденцией. Это дело политически мотивированное и имеет аспект экономического рэкета", – заявил депутат.

В свою очередь, глава регламентного комитета Павел Пинзеник сказал в кулуарах, что воздержится во время голосование по вопросу Новинского в зале парламента. ПО его мнению, фракции могут прислушаться к рекомендации профильного комитета.

Как известно, 6 декабря регламентный комитет счел недостаточными аргументы Генпрокуратуры – и отказался рекомендовать Верховной Раде лишить Новинского неприкосновенности.

ГПУ хочет привлечь Новинского к ответственности по обвинению в узурпации власти бывшего президента в части давлении на церковь: подозревают, что экс-"регионал" помогал Виктору Януковичу отстранить от должности покойного ныне митрополита УПЦ МП Владимира путем давления и лишения свободы его помощника архиепископа Александра Драбинко.

Пока Новинский процессуально проходит в этом деле как свидетель.

В своей колонке для "Украинской правды" Новинский заявил, что представление ГПУ относительно него в Верховную Раду не отвечает критериям достаточности, законности и обоснованности.

Алена Рощенко, УП