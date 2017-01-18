Обама: Санкции в отношении России ввели без привязки к ядерному потенциалу

Соединенные Штаты и страны Запада ввели санкции против России за нарушение ею суверенитета и территориальной целостности Украины, и это не было связано с угрозой ядерного потенциала России.

Так прокомментировал президент США Барак Обама инициативу Дональда Трампа отменить санкции против РФ в обмен на её ядерное разоружение.

"Причина, почему мы ввели санкции, заключается не в вопросе ядерного оружия, но в нарушении независимости и суверенитета государства - Украины - силовым путем со стороны России. Это было наказанием не только с нашей стороны, но и со стороны целого международного сообщества", - подчеркнул действующий глава Белого дома во время пресс-конференции в среду в Белом доме.

По его словам, Россия продолжает оккупировать украинские территории, вмешиваться в дела Украины и поддерживать своих вооруженных ставленников, которые нарушают основные международные законодательства и установленные нормы.

"Я сказал россиянам, что как только вы перестанете это делать, санкции будут сняты", - отметил он.

По его словам, для Соединенных Штатов важно отстаивать основной принцип, чтобы большие страны не вторгались и не давили на маленькие.

"Как я отмечал ранее, я ожидаю, что Украина и Россия будут иметь крепкие отношения", - выразил надежду американский лидер.

Одновременно он выразил убеждение, что в интересах Америки, как и мира в целом, иметь конструктивные отношения с Россией. "Такой подход я имел во время своего президентства", - констатировал Обама.

"В начале своего первого срока я делал все, что мог для того, чтобы поощрить Россию быть конструктивным членом международного сообщества и пытался работать с президентом и правительством России для помощи диверсифицировать и модернизировать их экономику, использовать таланты россиян в более конструктивный способ", - напомнил он.

Когда президент Владимир Путин вернулся к руководству РФ, то прибег к эскалации широкой антиамериканской риторики. "Возвращение к духу соперничества, который существовал во время Холодной войны, превратил двусторонние отношения в более сложные", - заявил Обама.

Укринформ