Обама: Санкции в отношении России ввели без привязки к ядерному потенциалу

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Среда, 18 января 2017, 23:02

Соединенные Штаты и страны Запада ввели санкции против России за нарушение ею суверенитета и территориальной целостности Украины, и это не было связано с угрозой ядерного потенциала России.

Так прокомментировал президент США Барак Обама инициативу Дональда Трампа отменить санкции против РФ в обмен на её ядерное разоружение.

"Причина, почему мы ввели санкции, заключается не в вопросе ядерного оружия, но в нарушении независимости и суверенитета государства - Украины - силовым путем со стороны России. Это было наказанием не только с нашей стороны, но и со стороны целого международного сообщества", - подчеркнул действующий глава Белого дома во время пресс-конференции в среду в Белом доме.

По его словам, Россия продолжает оккупировать украинские территории, вмешиваться в дела Украины и поддерживать своих вооруженных ставленников, которые нарушают основные международные законодательства и установленные нормы.

"Я сказал россиянам, что как только вы перестанете это делать, санкции будут сняты", - отметил он.

По его словам, для Соединенных Штатов важно отстаивать основной принцип, чтобы большие страны не вторгались и не давили на маленькие.

"Как я отмечал ранее, я ожидаю, что Украина и Россия будут иметь крепкие отношения", - выразил надежду американский лидер.

Одновременно он выразил убеждение, что в интересах Америки, как и мира в целом, иметь конструктивные отношения с Россией. "Такой подход я имел во время своего президентства", - констатировал Обама.

"В начале своего первого срока я делал все, что мог для того, чтобы поощрить Россию быть конструктивным членом международного сообщества и пытался работать с президентом и правительством России для помощи диверсифицировать и модернизировать их экономику, использовать таланты россиян в более конструктивный способ", - напомнил он.

Когда президент Владимир Путин вернулся к руководству РФ, то прибег к эскалации широкой антиамериканской риторики. "Возвращение к духу соперничества, который существовал во время Холодной войны, превратил двусторонние отношения в более сложные", - заявил Обама.

Укринформ

Темы: Обама США Росcия санкции
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IP: 94.242.55.---spitfire19.01.2017 00:55
чудова нагода порівняти логіку і мотиви професора юриспруденції і завжди голодного мисливця за наживою.
відмінність між цивилізацією і варварством.
сподіваюсь, світ витримає це випробування президентом-варваром.
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IP: 195.5.32.---Yaroslav Yurkiv19.01.2017 00:03
"На початку свого першого терміну я робив все, що міг для того, щоб заохотити Росію бути конструктивним членом міжнародного співтовариства та намагався працювати з президентом і урядом Росії для допомоги диверсифікувати та модернізувати їхню економіку, використовувати таланти росіян в більш конструктивний спосіб", - нагадав він.
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Маладєц, заохотив!
А тепер жаліється, що кацапи запхалися до його виборчої системи.
Не пускай пса під стіл, не залізе на стіл!
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