Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Обама: Санкции в отношении России ввели без привязки к ядерному потенциалу

Среда, 18 января 2017, 22:02

Соединенные Штаты и страны Запада ввели санкции против России за нарушение ею суверенитета и территориальной целостности Украины, и это не было связано с угрозой ядерного потенциала России.

Так прокомментировал президент США Барак Обама инициативу Дональда Трампа отменить санкции против РФ в обмен на её ядерное разоружение.

"Причина, почему мы ввели санкции, заключается не в вопросе ядерного оружия, но в нарушении независимости и суверенитета государства - Украины - силовым путем со стороны России. Это было наказанием не только с нашей стороны, но и со стороны целого международного сообщества", - подчеркнул действующий глава Белого дома во время пресс-конференции в среду в Белом доме.

По его словам, Россия продолжает оккупировать украинские территории, вмешиваться в дела Украины и поддерживать своих вооруженных ставленников, которые нарушают основные международные законодательства и установленные нормы.

"Я сказал россиянам, что как только вы перестанете это делать, санкции будут сняты", - отметил он.

По его словам, для Соединенных Штатов важно отстаивать основной принцип, чтобы большие страны не вторгались и не давили на маленькие.

"Как я отмечал ранее, я ожидаю, что Украина и Россия будут иметь крепкие отношения", - выразил надежду американский лидер.

Одновременно он выразил убеждение, что в интересах Америки, как и мира в целом, иметь конструктивные отношения с Россией. "Такой подход я имел во время своего президентства", - констатировал Обама.

"В начале своего первого срока я делал все, что мог для того, чтобы поощрить Россию быть конструктивным членом международного сообщества и пытался работать с президентом и правительством России для помощи диверсифицировать и модернизировать их экономику, использовать таланты россиян в более конструктивный способ", - напомнил он.

Когда президент Владимир Путин вернулся к руководству РФ, то прибег к эскалации широкой антиамериканской риторики. "Возвращение к духу соперничества, который существовал во время Холодной войны, превратил двусторонние отношения в более сложные", - заявил Обама.

Укринформ

"Украинская правда" в Threads

Темы: ОбамаСШАРосcиясанкции
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

"За командой следили около года": Bihus.Info обнародовал новое заявление по поводу сотрудников и наркотиков

ОбновленоОккупанты ударили по Харькову двумя ракетами, 16 человек пострадали

Вся граница с Польшей разблокирована: завершился протест возле "Ягодина"

Схема с опекунством детей во избежание мобилизации: ВАКС арестовал судью из Одесской области

В Европарламенте будут голосовать за лишение Венгрии права голоса в ЕС

Премьер Словакии поддержал блокировку Орбаном 50 млрд евро для Украины

Все новости...
Обама
Обама объяснил, почему США не вмешались, когда аннексировали Крым: там было много симпатиков РФ
Россия запретила въезд Обаме
Байден рассказал Обаме о планах идти в президенты во второй раз
Последние новости
02:40
Местные власти утверждают, что над Белгородом и районом сбили семь беспилотников
01:42
видеоВ Одессе прогремели взрывы: возникли пожары, повреждено жилье
01:36
На востоке страны объявлена баллистическая опасность
01:10
Макрон даст ракеты дальнего радиуса действия и приедет в Украину
00:36
После политической победы в Айове Дональд Трамп на суде за клевету
00:17
ОновлюєтьсяВ нескольких областях была угроза ударных БПЛА
23:54
Первые два из 14 обещанных Leopard 2 от Дании и Нидерландов уже готовы для отправки в Украину.
23:44
Экономические новости 16 января: приостановка блокады границы, снятие ограничений на бронирование для ОПК
23:27
"За командой следили около года": Bihus.Info обнародовал новое заявление по поводу сотрудников и наркотиков
22:49
Дуда встретился с Зеленским в Давосе, анонсировал визит Туска в Киев
Все новости...
Реклама: