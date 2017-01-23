Нацсовет не выдаст лицензию "Радио Вести", пока не выяснит бенефициаров

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Понедельник, 23 января 2017, 14:57

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания не доверяет информации о бенефициарах "Радио Вести".

Об этом "Украинской правде" сообщила замглавы Нацсовета Ульяна Фещук.

По ее словам, они получили от "Радио Вести" пакет документов о продлении лицензии и сейчас эти документы проверяются.

"Есть вопрос по поводу бенефициаров. Та информация, что есть, она не убедительна", - сказала Фещук.

23 января "Радио Вести" обнародовало заявление о том, что Национальный совет медлит с продлением лицензий.

"Коллектив "Радио Вести" потерял веру в объективное рассмотрение Нацсоветом документов о продлении лицензии "Радио Вести" и обратился с письмом к европейским коллегам с просьбой поддержать радиостанцию в борьбе за право свободно говорить", - говорится в заявлении.

Утверждается, что Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания "предвзято и субъективно обвиняет "Радио Вести" в непрозрачной структуре собственности, ставя собственные предубеждения выше закона".

Срок действия лицензий закачивается 13 и 19 февраля 2017 года.

Как известно, ранее Нацсовет назначал проверку "Радио Вести" из-за интервью с бывшим премьером Украины Николаем Азаровым.

Бенефициарами "Радио Вести" являются житель Авдеевки Денис Мозговой и жительница Донецка Татьяна Александрова.

Неофициально "Радио Вести" связывают с бывшим министром доходов и сборов Александром Клименко.

Как известно, в конце 2016-го возник конфликт между Нацсоветом и каналом 1 + 1 Игоря Коломойского по поводу продлении лицензии. 5 января Нацсовет выдал 1 + 1 лицензию. Выдача лицензии также затянулась в связи с выяснением бенефициаров канала.

Ирина Салий, УП

Темы: Нацсовет телевидение СМИ
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IP: 93.72.45.---chookmas23.01.2017 16:56
Підтримую дії нацради що до цього радіо!
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IP: 86.56.56.---Higgs23.01.2017 16:21
Дойдут ли у НАБУ руки до Нацрады?
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