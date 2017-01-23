Геращенко о покушениях на себя и Шеремета: Мой случай - уникальное совпадение

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Понедельник, 23 января 2017, 15:48

Нардепу, советнику министра внутренних дел Антону Геращенко не кажется странным то, что в его случае СБУ удалось быстро сработать и предотвратить покушение на него, а в случае с убийством журналиста Павла Шеремета - нет.

Об этом он сказал в понедельник, 23 января, во время пресс-конференции, организованной по поводу информации о покушении на него.

Так, отвечая на вопрос журналиста "Украинской правды" о том, не кажется ли ему странным, что СБУ в его случае "нормально сработала" в отличие от трагедии с убитым Павлом Шереметом, Геращенко сказал: "То, что произошло в моем случае, - это уникальное стечение обстоятельств".

"Тот факт, что по приезду лиц, которые в настоящий момент задержаны и находятся в СИЗО, это двое лиц, которые готовили мою ликвидацию, информация об их приезде по счастливой случайности стала доступна сотрудникам СБУ. Как и зачем я не имею права сообщать об этом публично", - сказал Геращенко.

При этом он не сообщил подробности.

"Как, почему и зачем - я не имею права в интересах следствия сообщать публично", - сказал Геращенко.

Он заявил, что имя организатора покушения на него установлено, оно есть в базах сайта "Миротворец", сейчас же этот человеке находится в России. "Я не знаю этого человека, я никогда с ним не встречался", - сказал Геращенко. Эти события он связал со своей позицией по поводу признания агрессии РФ.

"Меня своевременно предупредило руководство СБУ о слежке и попросило никому об этом не говорить. Точное время я в интересах следствия сказать не могу", - заявил Геращенко.

В свою очередь представитель МВД Артем Шевченко отметил, что Нацполиция получила всю помощь, которую ожидала от международных партнеров.

"Весь комплекс помощи от иностранных партнеров в рамках расследования убийства Павла Шеремета Нацполиция уже получила", - сказал Шевченко.

Как известно, после шести месяцев с момента убийства Шеремета следствие не определило основную версию и не предоставило никаких результатов. Правоохранительные органы лишь заявляют, что расследование продолжается.

Утром 20 июля журналист Павел Шеремет погиб в результате взрыва машины на углу улиц Ивана Франко и Богдана Хмельницкого в центре Киева. Установлено, что под авто подложили взрывчатку, но ни заказчики, ни организаторы убийства не известны.

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Татьяна Кусок, УП

Темы: Геращенко
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IP: 178.137.56.---karbov23.01.2017 17:15
Антоша Геращенко, люби себя тихонько
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IP: 46.202.148.---pokuist23.01.2017 16:50
Постыдитесь, господа Геращенко, СБУшники и иже с ними. Нашли двух алкашей-диверсантов и впариваете нам этот бред. Не глумитесь над памятью Шеремета...
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IP: 194.50.169.---Бууу-га-га23.01.2017 16:06
"Замах" на цього адьютанта Авакашки це така ж "свята правда", як і "замах" на Шокіна, чи "викрадення" Богданова?
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IP: 190.140.16.---Анатолій Яковенко23.01.2017 16:00
Знову збіг?
А що він тепер скаже тепер про візовий режим з парашею?
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