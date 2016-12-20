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Пять месяцев после убийства Шеремета: Результатов нет, следствие продолжается

Вторник, 20 декабря 2016, 15:04
Пять месяцев после убийства Шеремета: Результатов нет, следствие продолжается

Национальная полиция получила весь комплекс помощи от международных партнеров в деле об убийстве одного из руководителей "Украинской правды" Павла Шеремета.

Об этом "Украинской правде" сообщил директор департамента по коммуникациям МВД Артем Шевченко.

"Сейчас ведутся оперативно-розыскные действия, отдельно могу сказать, что Нацполиция получила весь комплекс помощи от международных партнеров", - сказал он.

Он также добавил, что лично помогал в коммуникации следствию, чтобы провести допрос с некоторыми коллегами-журналистами, которые хорошо знали Павла Шеремета.

"Главной новостью в деле станет новость о раскрытии этого преступления. Следствие работает", - сказал он.

Как известно, убийство Павла Шеремета произошло ровно 5 месяцев назад 20 июля в центре города на перекрестке ул. Франко и Богдана Хмельницкого. В результате подрыва автомобиля Шеремет погиб.

Украина обратилась за помощью к ФБР, которая должна была провести некоторые экспертизы. О результатах этих экспертиз до сих пор ничего неизвестно.

В рамках расследования были опрошены сотни людей, кроме того, следствием были изъяты видео записи, которые зафиксировали людей, подкладывали взрывчатку в машину. Фотоработы этих людей до сих пор не обнародованы, как и их данные. Также не обнародованы имена заказчиков убийства.

Следствие обращалось в суд с просьбой предоставить доступ к информации об абонентах телекоммуникационных услуг разных мобильных операторов. Однако последнее судебное решение по этому делу было вынесено еще в конце сентября этого года.

В течение последних месяцев полиция и силовые руководители не разглашают никакой информации, заявляя, что это может навредить следствию.

Еще в июле Генпрокурор Юрий Луценко назвал основной версией убийства Шеремета отместку за его профессиональную деятельность.

УП установила, что по делу об убийстве украинского журналиста Павла Шеремета по одной из версий, разрабатываемой следствием, к убийству могли быть причастны украинские боевые батальоны.

Оксана Коваленко, УП

Темы: Дело Шеремета
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