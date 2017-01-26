Пустить пассажирские поезда на оккупированный Донбасс пока нельзя

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Четверг, 26 января 2017, 16:54

Возобновить пассажирские перевозки на оккупированные территории Украины пока невозможно.

Об этом сказал заместитель министра по вопросам оккупированных территорий Георгий Тука в телефонном комментарии телеканалу "112 Украина".

Ранее министр по вопросам оккупированных территорий Вадим Черныш в интервью "Украинской правде" озвучил идею возобновления пассажирских перевозок через линию разграничения на востоке Украины.

"Мы об этом говорили еще, если не ошибаюсь, в июне 2016 года. И этот вопрос даже поднимался на минских переговорах. В качестве эксперимента предлагается запустить поезд на короткий маршрут из Первомайска в район Попасной", – сказал Тука.

"Но пока положительного решения от сепаратистов не последовало. Безопасность они не гарантируют. Поэтому, к сожалению для всех жителей неподконтрольных территорий, покамест этот процесс заморожен", – заявил он.

Ранее министр Черныш рассказал "УП" о правительственном плане по реинтеграции оккупированных пророссийскими боевиками территорий Донбасса.

"Я за то, чтобы возобновить железнодорожное сообщение между ближайшими городами с обеих сторон линии столкновения, поскольку железная дорога остается в подчинении украинского государства", – сказал он в интервью.

"Я говорю не о таких маршрутах, как "Донецк – Киев", – а о коротких перегонах через линию столкновения, например, "Майорское – Бахмут". Тогда не придется выстаивать в очереди на контрольно-пропускных пунктах. Сел в вагон, переехал линию размежевания – и вышел в Бахмуте", – уточнил министр.

На вопрос, почему в правительственном плане реинтеграции не учтен аннексированный Россией Крым, Черниыш ответил: "По Крыму сейчас готовится похожий документ. Он будет обсуждаться с общественностью и международными партнерами. Думаю, на это нам нужен еще месяц".

Алена Рощенко, УП

Темы: Донбасс Луганская область Укрзализныця транспорт Тука
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Комментарии — 3
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IP: 178.216.189.---Микола Тищенко26.01.2017 17:39
тобто бойовики тепер вільно їздитимуть у Попасну чи в Бахмут пивка попити?
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IP: 85.223.209.---Taras Orel26.01.2017 17:33
Ну і плюс це ще один спосіб контрабанди буде
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IP: 85.223.209.---Taras Orel26.01.2017 17:31
А тепер уявіть, що якщо навіть зараз під обстріли буває потрапляють автобуси, то що буде, якщо під обстріл попаде поїзд? Це не автобус на 30 місць
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