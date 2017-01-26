Пустить пассажирские поезда на оккупированный Донбасс пока нельзя

Возобновить пассажирские перевозки на оккупированные территории Украины пока невозможно.

Об этом сказал заместитель министра по вопросам оккупированных территорий Георгий Тука в телефонном комментарии телеканалу "112 Украина".

Ранее министр по вопросам оккупированных территорий Вадим Черныш в интервью "Украинской правде" озвучил идею возобновления пассажирских перевозок через линию разграничения на востоке Украины.

"Мы об этом говорили еще, если не ошибаюсь, в июне 2016 года. И этот вопрос даже поднимался на минских переговорах. В качестве эксперимента предлагается запустить поезд на короткий маршрут из Первомайска в район Попасной", – сказал Тука.

"Но пока положительного решения от сепаратистов не последовало. Безопасность они не гарантируют. Поэтому, к сожалению для всех жителей неподконтрольных территорий, покамест этот процесс заморожен", – заявил он.

Ранее министр Черныш рассказал "УП" о правительственном плане по реинтеграции оккупированных пророссийскими боевиками территорий Донбасса.

"Я за то, чтобы возобновить железнодорожное сообщение между ближайшими городами с обеих сторон линии столкновения, поскольку железная дорога остается в подчинении украинского государства", – сказал он в интервью.

"Я говорю не о таких маршрутах, как "Донецк – Киев", – а о коротких перегонах через линию столкновения, например, "Майорское – Бахмут". Тогда не придется выстаивать в очереди на контрольно-пропускных пунктах. Сел в вагон, переехал линию размежевания – и вышел в Бахмуте", – уточнил министр.

На вопрос, почему в правительственном плане реинтеграции не учтен аннексированный Россией Крым, Черниыш ответил: "По Крыму сейчас готовится похожий документ. Он будет обсуждаться с общественностью и международными партнерами. Думаю, на это нам нужен еще месяц".

Алена Рощенко, УП