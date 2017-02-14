Гройсман рассказал, как хорошо работает

В 2016 году украинская экономика начала восстанавливаться, заявил премьер-министр Владимир Гройсман.

Его отчет о работе во вторник поддержали на внеочередном заседании Кабинета министров.

"Если мы почувствовали экономическое падение включая 2015 год, то в 2016 году нам удалось обеспечить со второго полугодия более серьезный рост, который равнялся 2,2% экономического роста по отношению к прошлому году. Мы в четвертом квартале имели рост экономики в 4,7% ВВП", – сказал Гройсман.

"Это означает, что украинская экономика начала вставать с колен – и в перспективе у нас будет возможность и повышать все необходимые социальные стандарты", – заявил премьер.

Касательно потребительских цен, то премьер сказал, что в 2015 году инфляция составила более 43%, а в 2016 году удалось удержать инфляцию на уровне 12,4%.

Он заявил, что, вопреки плохим прогнозам, удалось обеспечить макроэкономическую стабилизацию, бюджет выполнен "по всем показателям", и дефицит бюджета 2016 года был меньше ожидаемого – 3%.

Гройсман сказал о переходе на среднесрочное планирование – хотя бы на несколько лет, о восстановлении сотрудничества с Международным валютным фондом.

"Мы отошли от угрозы дефолта", – сказал он, комментируя рейтинг агентства Fitch.

"2016 год стал началом восстановления роста украинской национальной экономики. Абсолютно по всем секторам экономики идет рост", – отметил премьер и добавил, что можно направить эти средства на повышение качества жизни людей.

По словам Гройсмана, когда профессиональный подход к управлению государством подменяют "оголтелым популизмом, мы имеем только падение и потрясения", поэтому сейчас формируется среднесрочный план действий.

Премьер сказал, что в 2016 году номинальная зарплата увеличилась на 23%, но реальная зарплата, учитывая инфляцию, выросла на 9%.

За аналогичный период в прошлом году "у нас 16,4% увеличение инвестиций в капитал".

Премьер рассказал о налоговой и таможенной реформах, дерегуляции для бизнеса, отмене госрегистрации инвестиций, продвижении экспорта и т.п.

Так, антикоррупционные шаги на таможне дали рост поступлений на 18,3 млрд грн. "Мы можем увеличить эту цифру в 2 раза", – сказал он.

"В 4 раза увеличили количество отремонтированного дорожного полотна, ликвидировали в 2 раза больше "ямковости", – сказал также премьер.

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