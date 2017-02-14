Гройсман рассказал, как хорошо работает

1208 просмотров
1
Вторник, 14 февраля 2017, 13:31

В 2016 году украинская экономика начала восстанавливаться, заявил премьер-министр Владимир Гройсман.

Его отчет о работе во вторник поддержали на внеочередном заседании Кабинета министров.

"Если мы почувствовали экономическое падение включая 2015 год, то в 2016 году нам удалось обеспечить со второго полугодия более серьезный рост, который равнялся 2,2% экономического роста по отношению к прошлому году. Мы в четвертом квартале имели рост экономики в 4,7% ВВП", – сказал Гройсман.

"Это означает, что украинская экономика начала вставать с колен – и в перспективе у нас будет возможность и повышать все необходимые социальные стандарты", – заявил премьер.

Касательно потребительских цен, то премьер сказал, что в 2015 году инфляция составила более 43%, а в 2016 году удалось удержать инфляцию на уровне 12,4%.  

Он заявил, что, вопреки плохим прогнозам, удалось обеспечить макроэкономическую стабилизацию, бюджет выполнен "по всем показателям", и дефицит бюджета 2016 года был меньше ожидаемого – 3%.

Гройсман сказал о переходе на среднесрочное планирование – хотя бы на несколько лет, о восстановлении сотрудничества с Международным валютным фондом.

"Мы отошли от угрозы дефолта", – сказал он, комментируя рейтинг агентства Fitch.  

"2016 год стал началом восстановления роста украинской национальной экономики. Абсолютно по всем секторам экономики идет рост", – отметил премьер и добавил, что можно направить эти средства на повышение качества жизни людей.

По словам Гройсмана, когда профессиональный подход к управлению государством подменяют "оголтелым популизмом, мы имеем только падение и потрясения", поэтому сейчас формируется среднесрочный план действий.

Премьер сказал, что в 2016 году номинальная зарплата увеличилась на 23%, но реальная зарплата, учитывая инфляцию, выросла на 9%.

За аналогичный период в прошлом году "у нас 16,4% увеличение инвестиций в капитал".  

Премьер рассказал о налоговой и таможенной реформах, дерегуляции для бизнеса, отмене госрегистрации инвестиций, продвижении экспорта и т.п.

Так, антикоррупционные шаги на таможне дали рост поступлений на 18,3 млрд грн. "Мы можем увеличить эту цифру в 2 раза", – сказал он.

"В 4 раза увеличили количество отремонтированного дорожного полотна, ликвидировали в 2 раза больше "ямковости", – сказал также премьер.

Дополняется…

Темы: Кабинет министров Гройсман реформа экономика
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Премьер: Евровидению в Украине ничто не угрожает 14 февраля 2017, 12:15
Премьер: Считаете, что я имею отношение к коррупции, – приведите примеры 14 февраля 2017, 12:13
Гройсман: Я против контрабанды, но блокада угрожает нацбезопасности 14 февраля 2017, 12:01
powered by lun.ua
Комментарии — 1
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
IP: 194.44.220.---Роман Піта14.02.2017 13:56
А чому тоді українцям з кожним місяцем вашого зростання стає жити гірше. Виходить, Ваше покращення відбувається за рахунок зубожіння населення України.
ОтветитьС цитатой
Все комментарии
Главные новости
МВФ требует повысить пенсионный возраст, Кабмин против – меморандум
Чрезвычайное положение в энергетике Кабмин не рассматривал - министры
У Гречкивского не смогли забрать полномочия в Высшем совете правосудия
МВФ требует отменить оплату "коммуналки" в рассрочку
Все новости
Э-шарж

Торговля запрещена. Приходите позже

Лайфхак

Как одеваться на секонде и выглядеть стильно: опыт троих киевлян