Гройсман пытается доказать, что хорошо работает

В 2016 году украинская экономика начала восстанавливаться, заявил премьер-министр Владимир Гройсман.

Его отчет о работе во вторник поддержали на внеочередном заседании Кабинета министров.

"Если мы почувствовали экономическое падение включая 2015 год, то в 2016 году нам удалось обеспечить со второго полугодия более серьезный рост, который равнялся 2,2% экономического роста по отношению к прошлому году. Мы в четвертом квартале имели рост экономики в 4,7% ВВП", – сказал Гройсман.

"Это означает, что украинская экономика начала вставать с колен – и в перспективе у нас будет возможность и повышать все необходимые социальные стандарты", – утверждает он.

Касательно потребительских цен, то премьер сказал, что в 2015 году инфляция составила более 43%, а в 2016 году удалось удержать инфляцию на уровне 12,4%.

Он заявил, что, вопреки плохим прогнозам, удалось обеспечить макроэкономическую стабилизацию, бюджет выполнен "по всем показателям", и дефицит бюджета 2016 года был меньше ожидаемого – 3%.

Гройсман сказал о переходе на среднесрочное планирование – хотя бы на несколько лет, о восстановлении сотрудничества с Международным валютным фондом.

"Мы отошли от угрозы дефолта", – сказал он, комментируя рейтинг агентства Fitch.

"2016 год стал началом восстановления роста украинской национальной экономики. Абсолютно по всем секторам экономики идет рост", – отметил премьер и добавил, что можно направить эти средства на повышение качества жизни людей.

По словам Гройсмана, когда профессиональный подход к управлению государством подменяют "оголтелым популизмом, мы имеем только падение и потрясения", поэтому сейчас формируется среднесрочный план действий.

Премьер сказал, что в 2016 году номинальная зарплата увеличилась на 23%, но реальная зарплата, учитывая инфляцию, выросла на 9%.

За аналогичный период в прошлом году "у нас 16,4% увеличение инвестиций в капитал".

Премьер рассказал о налоговой и таможенной реформах, дерегуляции для бизнеса, отмене госрегистрации инвестиций, продвижении экспорта и т.п.

Так, антикоррупционные шаги на таможне дали рост поступлений на 18,3 млрд грн. "Мы можем увеличить эту цифру в 2 раза", – сказал он.

"В 4 раза увеличили количество отремонтированного дорожного полотна, ликвидировали в 1,5 раза больше "ямочности", – сказал также премьер и напомнил, что Украинский дорожный фонд заработает с 2018 года.

"Укрзализныця" в 2016 году имела прибыль порядка 300 млн грн, дала в госбюджет 15 млрд грн. А закупки через Prozorro дали ей сэкономить порядка 500 млн грн. Необходимо еще создать независимый наблюдательный совет для украинской железной дороги.

"Начали возрождение сети локальных аэропортов по всей стране", – отчитался премьер. "Борисполь", по его словам, вышел на довоенные показатели.

Гройсман также заявил о продвижении в энергетической независимости: "До 2016 года Украина была тотально зависимой от Российской Федерации… Предыдущее правительство сделало много для энергонезависимости".

"Мы 440 дней живем без российского газа… "Нафтогаз Украины" вместо дотации имеет чистую прибыль 21 млрд грн. Эта сумма всегда расползалась по карманам тех, кто вокруг "Нафтогаза" крутил свои аферы", – заявил премьер.

"Мы утвердили концепцию гидроэнергетики, которая в производстве всей нашей энергетики имеет 8,6%. Мы можем за 10 лет, до 2026 года, вдвое увеличить этот объем – экологическая чистая и достаточно недорогая по себестоимости электрическая энергия", – сказал он.

По словам Гройсмана, энергетическая система стабильна, в том числе и "Энергоатом". Он считает, что Украина может и экспортировать электроэнергию

Премьер также отметил, что в прошлом году установлено "Укрытие" в Чернобыльской зоне, а также создана интерактивная карта мусорных свалок в стране.

Полная презентация отчета правительства за 2016 год содержит 199 страниц.

Как известно, фракция "Батькивщины" добивается отставки Гройсмана с должности премьер-министра за "непрофессиональное управление страной".

Об основных экономических провалах властей по версии "Экономической правды" читайте в статье "Семь пробоин украинского судна. Что было в 2016 не так".

Алена Рощенко, УП