Обстрелы мешают ремонтировать ЛЭП в Авдеевке

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Четверг, 2 февраля 2017, 11:57

Бригада электромонтажников из-за обстрелов до сих пор не смогла выйти в район повреждения линий электропередач для восстановления электроснабжения в Авдеевке.

Об этом сообщает руководитель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский в Facebook около 11:40 четверга, 2 февраля.

"Бригада электромонтажников из-за обстрелов так и не смогла пока что выйти в район повреждения ЛЭП", – пишет он.

Военнослужащие подразделений CIMIC (Гражданско-военное сотрудничество ВСУ) вместе с коммунальными службами продолжают ремонт домов в частном секторе.

Работники службы соцзащиты доставляют продукты питания людям преклонного возраста и нуждающимся в такой помощи, отмечает Жебривский.

"Мы организовали централизованный пункт приема и выдачи гуманитарной помощи. Там принимают, учитывают и раздают жителям города все необходимое", – отмечает руководитель области.

"В частном секторе установили две полевых кухни, они обеспечивают горячим питанием и кипятком жителей старой Авдеевки", – добавляет Жебривский.

Ранее он сообщил, что в старой части города обстрелами 1 февраля повредили 52 дома. В квартирах Авдеевки удается поддерживать 15-17 градусов тепла, воду подают по графику из резерва, но света уже четвертый день нет.

Как известно, ситуация в Авдеевке резко ухудшилась 29 января, однако 1 февраля боевики все же частично прекращали огонь согласно договоренностям о режиме "тишины".

Днем 1 февраля боевики нарушили "тишину" и обстреляли бригаду электромонтажников, из-за чего те не дошли метров 300 до места возможного разрыва ЛЭП.

Алена Рощенко, УП

Темы: Авдеевка Донбасс АТО боевые действия энергетика
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