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Боевики обстреляли бригаду ремонтников в Авдеевке

Среда, 1 февраля 2017, 14:39
Боевики обстреляли бригаду ремонтников в Авдеевке

Пророссийские боевики обстреляли бригаду ремонтников в Авдеевке.

Об этом сообщили министр внутренних дел Арсен Аваков и руководитель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

Жебривский на своей странице в Facebook написал, что боевики нарушили режим тишины, который должен был длиться до 17:00 среды.

"Российские боевики только что нарушили режим тишины у Авдеевки. Рашисты начали беспорядочную стрельбу по бригаде электромонтажников. Работники вынуждены были залечь, спасаясь от выстрелов. Ремонтники не дошли ориентировочно 300 метров до места возможного порыва ЛЭП", - написал он.

Аваков в своем Твиттере также сообщил об обстреле.

Как известно, ранее Жебровский сообщил, что гарантий прекращения огня вблизи Авдеевки от российской стороны в Совместном центре по контролю и координации вопросов прекращении огня и стабилизации линии разграничения сторон пока нет.

Ранее в результате обстрелов оборвались линии электропередач, которыми обеспечивалось подача электрики в Авдеевку.

Украинская правда

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Темы: АвдеевкаАТО
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