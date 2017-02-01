Пророссийские боевики обстреляли бригаду ремонтников в Авдеевке.



Об этом сообщили министр внутренних дел Арсен Аваков и руководитель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.



Жебривский на своей странице в Facebook написал, что боевики нарушили режим тишины, который должен был длиться до 17:00 среды.



"Российские боевики только что нарушили режим тишины у Авдеевки. Рашисты начали беспорядочную стрельбу по бригаде электромонтажников. Работники вынуждены были залечь, спасаясь от выстрелов. Ремонтники не дошли ориентировочно 300 метров до места возможного порыва ЛЭП", - написал он.



Аваков в своем Твиттере также сообщил об обстреле.



Пиротехнические групи ДСНС и бригады энергетиков под Авдеевкой обстреливают. Люди лежат на земле. Раненых и погибших нет

Подлые провокаторы! — Arsen Avakov (@AvakovArsen) 1 февраля 2017 г.

Как известно, ранее Жебровский сообщил, что гарантий прекращения огня вблизи Авдеевки от российской стороны в Совместном центре по контролю и координации вопросов прекращении огня и стабилизации линии разграничения сторон пока нет.

Ранее в результате обстрелов оборвались линии электропередач, которыми обеспечивалось подача электрики в Авдеевку.



Украинская правда