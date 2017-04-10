Оппоблок заявляет, что за Левочкиным следят "орлы" Авакова

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Понедельник, 10 апреля 2017, 09:39

"Оппозиционный блок" заявляет о незаконной слежке за заместителем председателя фракции Сергеем Левочкиным и требует от Министерства внутренних дел прекратить его.

Об этом говорится в заявлении, обнародованном на сайте ОБ в понедельник.

Отмечается, что "сотрудники спецподразделения "Титан" МВД, которые работают с Левочкиным по договору охраны, неоднократно фиксировали слежение за его передвижениями и офисом, которое велось сотрудниками седьмого управления МВД, который подчиняется министру Авакову".

Сотрудники охраны народного депутата неоднократно официально сообщали о незаконной слежке за народным депутатом по линии 102.

В последние дни заместителя председателя фракции "Оппоблока" преследовали одни и те же сотрудники МВД на автомобиле "Шкода" с подставными номерами, снятыми с учета в 2010 году.

7 апреля охранники Левочкина задержали экипаж "Шкоды" и вызвали полицейский патруль.

"Однако экипаж "Шкоды", чтобы избежать разборок с патрульной службой, использовали спецталон, выданный экс-главой полиции Деканоидзе. Патруль полиции отпустил задержанных, заявив, что это их коллеги – сотрудники полиции", – заявляют в ОБ.

Таким образом "Оппозиционный блок" требует "прекратить незаконные действия против народных депутатов фракции и наказать виновных".

Украинская правда

Темы: Оппозиционный блок Левочкин МВД
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