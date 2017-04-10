Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Оппоблок заявляет, что за Левочкиным следят "орлы" Авакова

Понедельник, 10 апреля 2017, 09:39

"Оппозиционный блок" заявляет о незаконной слежке за заместителем председателя фракции Сергеем Левочкиным и требует от Министерства внутренних дел прекратить его.

Об этом говорится в заявлении, обнародованном на сайте ОБ в понедельник.

Отмечается, что "сотрудники спецподразделения "Титан" МВД, которые работают с Левочкиным по договору охраны, неоднократно фиксировали слежение за его передвижениями и офисом, которое велось сотрудниками седьмого управления МВД, который подчиняется министру Авакову".

Сотрудники охраны народного депутата неоднократно официально сообщали о незаконной слежке за народным депутатом по линии 102.

В последние дни заместителя председателя фракции "Оппоблока" преследовали одни и те же сотрудники МВД на автомобиле "Шкода" с подставными номерами, снятыми с учета в 2010 году.

7 апреля охранники Левочкина задержали экипаж "Шкоды" и вызвали полицейский патруль.

"Однако экипаж "Шкоды", чтобы избежать разборок с патрульной службой, использовали спецталон, выданный экс-главой полиции Деканоидзе. Патруль полиции отпустил задержанных, заявив, что это их коллеги – сотрудники полиции", – заявляют в ОБ.

Таким образом "Оппозиционный блок" требует "прекратить незаконные действия против народных депутатов фракции и наказать виновных".

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: Оппозиционный блокЛевочкинМВД
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

"За командой следили около года": Bihus.Info обнародовал новое заявление по поводу сотрудников и наркотиков

ОбновленоОккупанты ударили по Харькову двумя ракетами, 16 человек пострадали

Вся граница с Польшей разблокирована: завершился протест возле "Ягодина"

Схема с опекунством детей во избежание мобилизации: ВАКС арестовал судью из Одесской области

В Европарламенте будут голосовать за лишение Венгрии права голоса в ЕС

Премьер Словакии поддержал блокировку Орбаном 50 млрд евро для Украины

Все новости...
Оппозиционный блок
САП обжаловала оправдательный приговор экс-нардепу по делу о незаконной компенсации за жилье
Суд оправдал экс-нардепа от Оппоблока, ему вернут залог
Как стать гауляйтером. Истории коллаборантов Запорожья от "оппоблоковца" Балицкого до ноунейма Сауленко
Последние новости
03:35
Из-за атаки беспилотника в Одессе эвакуированы 130 человек: трое получили травмы
03:25
Иран обстрелял Пакистан – погибли двое детей
02:40
Местные власти утверждают, что над Белгородом и районом сбили семь беспилотников
01:42
видеоВ Одессе прогремели взрывы: возникли пожары, повреждено жилье
01:36
На востоке страны была объявлена баллистическая опасность
01:10
Макрон даст ракеты дальнего радиуса действия и приедет в Украину
00:36
После политической победы в Айове Дональд Трамп на суде за клевету
00:17
ОновлюєтьсяВ нескольких областях была угроза ударных БПЛА
23:54
Первые два из 14 обещанных Leopard 2 от Дании и Нидерландов уже готовы для отправки в Украину.
23:44
Экономические новости 16 января: приостановка блокады границы, снятие ограничений на бронирование для ОПК
Все новости...
Реклама: