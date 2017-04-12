Гройсман на Кабмине потроллил Корчак

5182 просмотра
0
Среда, 12 апреля 2017, 12:49

Кабинет министров отказался одобрить проект Национального доклада по реализации основ антикоррупционной политики в 2016 году.

На заседании правительства в среду министр юстиции Павел Петренко предложил перенести рассмотрение этого вопроса, учитывая ситуацию с работой Национального агентства по предотвращению коррупции.

"Есть предложение отложить этот вопрос... Правительству предлагается одобрить заключение об эффективности работы НАПК, а это немного не ко времени, учитывая те события, которые происходили с волной декларирования до 1 апреля", – сказал Петренко.

Министр подчеркнул, что сейчас публичная часть часть реестра на сайте НАПК, где можно проверить информацию о декларантов, не работает.

Премьер-министр Владимир Гройсман хотел выслушать по этому поводу главу НАПК Наталью Корчак, которая должна была представлять проект доклада, однако оказалось, что она на заседании Кабмина отсутствует.

"Не пришла. Видно, премию себе отрабатывает...", – отметил Гройсман.

Как сообщалось, во время отчета в парламенте 5 апреля председатель Национального агентства по предотвращению коррупции Наталья Корчак отвергла обвинения в свой адрес и подтвердила, что не собирается уходить в отставку без проведения независимого аудита деятельности ее ведомства.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции признало сбой в работе реестра уважительной причиной несвоевременного представления декларации чиновниками.

Как известно, конечный срок подачи деклараций истекал 1 апреля, однако несколько дней до этого реестр работал со значительными перебоями.

29 марта премьер Владимир Гройсман призвал членов Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции подать в отставку из-за неполадок с системой подачи электронных деклараций.

Как известно, в июле и сентябре 2016 года все четыре члена НАПК получили по 250% премии в дополнение к окладу и надбавкам.

Отвечая на вопросы нардепов в Верховной Раде, Корчак пояснила, что премию 200 тысяч гривен она получила за свою работу.

В свою очередь Министерство юстиции заявило, что готовит законопроект, которым предложит запретить руководству Нацагентства по вопросам предотвращения коррупции начислять себе премии более 50% от зарплаты.

Валентина Романенко, УП

Темы: Кабинет министров НАПК Гройсман
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
Отдать Тимошенко за долги, пенсии и олигархи – главное пресс-конференции Гройсмана 11 апреля 2017, 17:51
Премьер рассказал, на сколько повысятся пенсии после реформы 11 апреля 2017, 11:56
Гройсман: Переформатирование Кабмина не рассматривается 11 апреля 2017, 11:49
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
В МИД допускают встречу Порошенко с Трампом в ближайшее время
Порошенко отправит в отставку весь состав НКРЕ – Вовк
За полторы недели безвиза с Грузией в ЕС не пустили трех грузин
СМИ РФ рассказали о шикарном доме Курченко и его жене-актрисе
Все новости
Музыка недели

Плейлист Даниэлы Заюшкиной, солистки Vivienne Mort

Психологи объяснили

Почему печь для других – на пользу себе