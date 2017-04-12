Гройсман на Кабміні потролив Корчак

Кабінет міністрів відмовився схвалити проект Національної доповіді щодо реалізації засад антикорупційної політики у 2016 році.

На засіданні уряду в середу міністр юстиції Павло Петренко запропонував перенести розгляд цього питання з огляду на ситуацію з роботою Національного агентства з запобігання корупції.

"Є пропозиція відкласти це питання… Уряду пропонується схвалити висновок про ефективність роботи НАЗК, а це трохи не на часі з огляду на ті події, які відбувалися з хвилею декларування до 1 квітня", – сказав Петренко.

Міністр підкреслив, що наразі публічна частина реєстру на сайті НАЗК, де можна перевірити інформацію про декларантів, не працює.

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман хотів вислухати з цього приводу главу НАЗК Наталію Корчак, яка мала представляти проект доповіді, однак виявилося, що вона на засіданні Кабміну відсутня.

"Не прийшла. Видно, премію собі відпрацьовує…", – зазначив Гройсман.

Як повідомлялося, під час звіту в парламенті 5 квітня голова Національного агентства з запобігання корупції Наталія Корчак відкинула звинувачення на свою адресу та підтвердила, що не збирається йти у відставку без проведення незалежного аудиту діяльності її відомства.

Національне агентство з питань запобігання корупції визнало збій в роботі реєстру поважною причиною несвоєчасне подання декларації чиновниками.

Як відомо, кінцевий термін подачі електронних декларацій спливав 1 квітня, однак кілька днів до цього реєстр працював зі значними перебоями.

29 березня прем'єр Володимир Гройсман закликав членів Національного агентства з питань запобігання корупції подати у відставку через неполадки із системою подачі електронних декларацій.

Як відомо, у липні та вересні 2016 року всі чотири члени НАЗК отримали по 250% премії на додаток до окладу і надбавок.

Відповідаючи на запитання нардепів у Верховній Раді, Корчак пояснила, що премію 200 тисяч гривень вона отримувала за свою роботу.

В свою чергу Міністерство юстиції заявило, що готує законопроект, яким запропонує заборонити керівництву Нацагентства з питань запобігання корупції нараховувати собі премії понад 50% від зарплати.

Валентина Романенко, УП