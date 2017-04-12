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Гройсман на Кабмине потроллил Корчак

Среда, 12 апреля 2017, 12:49

Кабинет министров отказался одобрить проект Национального доклада по реализации основ антикоррупционной политики в 2016 году.

На заседании правительства в среду министр юстиции Павел Петренко предложил перенести рассмотрение этого вопроса, учитывая ситуацию с работой Национального агентства по предотвращению коррупции.

"Есть предложение отложить этот вопрос... Правительству предлагается одобрить заключение об эффективности работы НАПК, а это немного не ко времени, учитывая те события, которые происходили с волной декларирования до 1 апреля", – сказал Петренко.

Министр подчеркнул, что сейчас публичная часть реестра на сайте НАПК, где можно проверить информацию о декларантов, не работает.

Премьер-министр Владимир Гройсман хотел выслушать по этому поводу главу НАПК Наталью Корчак, которая должна была представлять проект доклада, однако оказалось, что она на заседании Кабмина отсутствует.

"Не пришла. Видно, премию себе отрабатывает...", – отметил Гройсман.

Как сообщалось, во время отчета в парламенте 5 апреля председатель Национального агентства по предотвращению коррупции Наталья Корчак отвергла обвинения в свой адрес и подтвердила, что не собирается уходить в отставку без проведения независимого аудита деятельности ее ведомства.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции признало сбой в работе реестра уважительной причиной несвоевременного представления декларации чиновниками.

Как известно, конечный срок подачи деклараций истекал 1 апреля, однако несколько дней до этого реестр работал со значительными перебоями.

29 марта премьер Владимир Гройсман призвал членов Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции подать в отставку из-за неполадок с системой подачи электронных деклараций.

Как известно, в июле и сентябре 2016 года все четыре члена НАПК получили по 250% премии в дополнение к окладу и надбавкам.

Отвечая на вопросы нардепов в Верховной Раде, Корчак пояснила, что премию 200 тысяч гривен она получила за свою работу.

В свою очередь Министерство юстиции заявило, что готовит законопроект, которым предложит запретить руководству Нацагентства по вопросам предотвращения коррупции начислять себе премии более 50% от зарплаты.

Валентина Романенко, УП

Темы: Кабинет министровНАПКГройсман
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