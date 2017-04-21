Из-за обстрелов у Авдеевки, обесточены 5 населенных пунктов

490 просмотров
0
Пятница, 21 апреля 2017, 05:49

Из-за повреждения ЛЭП "Орловка - Колхозная", без электроснабжения осталось 5 населенных пунктов Ясиноватского района: Орловка, Ласточкино, Семеновка, Петровское и Бердычи.

Об этом сообщил глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский в facebook.

По его словам, около 20:00 в результате боевых действий, был перебит ввод высоковольтной линии "Макеевская - АКХЗ № 2", питающей Авдеевский коксохим. Без электроснабжения также осталось 5 населенных пунктов Ясиноватского района: Орловка, Ласточкино, Семеновка, Петровское и Бердичеве.

В то же время Жебривский уточнил, что Авдеевский коксохим сейчас работает за счет собственной генерации, Донецкая фильтровальная станция работает в штатном режиме.

Жители Авдеевки также электроснабжением обеспечены, за исключением уличного освещения, которое пришлось отключить для устойчивой работы системы энергоснабжения города.

Украинская сторона в СЦКК готовит запрос на коридор и режим тишины, чтобы, по возможности, утром начать восстановительные работы, сообщил Жебривский.

Как сообщалось, в результате обстрела опорного пункта Вооруженных сил Украины неподалеку Авдеевки погибли двое украинских военных.

Темы: Авдеевка АТО боевые действия Жебривский
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
В Авдеевке начались аварийно-восстановительные работы 18 апреля 2017, 13:24
Полиция уточнила разрушения в Авдеевке в результате обстрелов 17 апреля 2017, 23:07
СЦКК: Боевики обстреливают жилые кварталы Авдеевки 17 апреля 2017, 21:07
powered by lun.ua
Комментарии — 0
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Главные новости
АТО: 47 обстрелов, 2 бойцов ВСУ погибли, еще 8 получили ранения
Из-за обстрелов у Авдеевки, обесточены 5 населенных пунктов
НАБУ задержало второго фигуранта по делу нанесения ущерба ГП "ВостГОК"
Обнародованы новые записи переговоров Онищенко с якобы Мартыненком
Все новости
Страшная болезнь

Психоонколог Владислав Матреницкий: Причина рака – стресс

исследование

Когда вы были или будете самыми счастливыми?