Из-за обстрелов у Авдеевки, обесточены 5 населенных пунктов

Из-за повреждения ЛЭП "Орловка - Колхозная", без электроснабжения осталось 5 населенных пунктов Ясиноватского района: Орловка, Ласточкино, Семеновка, Петровское и Бердычи.

Об этом сообщил глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский в facebook.

По его словам, около 20:00 в результате боевых действий, был перебит ввод высоковольтной линии "Макеевская - АКХЗ № 2", питающей Авдеевский коксохим. Без электроснабжения также осталось 5 населенных пунктов Ясиноватского района: Орловка, Ласточкино, Семеновка, Петровское и Бердичеве.

В то же время Жебривский уточнил, что Авдеевский коксохим сейчас работает за счет собственной генерации, Донецкая фильтровальная станция работает в штатном режиме.

Жители Авдеевки также электроснабжением обеспечены, за исключением уличного освещения, которое пришлось отключить для устойчивой работы системы энергоснабжения города.

Украинская сторона в СЦКК готовит запрос на коридор и режим тишины, чтобы, по возможности, утром начать восстановительные работы, сообщил Жебривский.

Как сообщалось, в результате обстрела опорного пункта Вооруженных сил Украины неподалеку Авдеевки погибли двое украинских военных.