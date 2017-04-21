Через обстріли біля Авдіївки, знеструмлено 5 населених пунктів

Через пошкодження ЛЕП "Орлівка – Колгоспна", без електропостачання залишилось 5 населених пунктів Ясинуватського району: Орлівка, Ластівчине, Семенівка, Петрівське та Бердичі.

Про це повідомив голова Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський в facebook.

За його словами, близько 20:00 унаслідок бойових дій, було перебито ввід високовольтної лінії "Макіївська – АКХЗ № 2", що живить Авдіївський коксохім. Без електропостачання також залишилось 5 населених пунктів Ясинуватського району: Орлівка, Ластівчине, Семенівка, Петрівське та Бердичі.

Водночас Жебрівський уточнив, що Авдіївський коксохім зараз працює за рахунок власної генерації, Донецька фільтрувальна станція працює в штатному режимі.

Мешканці Авдіївки також електропостачанням забезпечені, за винятком вуличного освітлення, яке довелось відключити задля сталої роботи системи енергопостачання міста.

Українська сторона в СЦКК готує запит на коридор і режим тиші, щоб, по можливості, зранку розпочати відновлювальні роботи, повідомив Жебрівський.

Як повідомлялось, внаслідок обстрілу опорного пункту Збройних сил України неподалік Авдіївки загинули двоє українських військових.