Прокурор РФ просит приговорить крымчанина Зейтуллаева к 17 годам

В пятницу Северо-Кавказский окружной военный суд приступил к прениям по делу крымчанина Руслана Зейтуллаева, обвиняемого по делу о ячейке запрещенной в РФ организации "Хизб ут-Тахрир".

Об этом сообщает "Кавказский узел". Прокурор Геннадий Труханов в ходе прений попросил приговорить Зейтуллаева к 17 годам колонии.

Ему инкриминируется "вербовка сторонников, организация и проведение собраний "Хизб ут-Тахрир" (организация признана террористической и запрещена в России судом), а также изучение членами ячейки литературы запрещенной организации.

Зейтуллаев перед началом прений сообщил адвокатам, что 17 день продолжает начатую 4 апреля голодовку.

Как пишет на своей странице в Facebook журналист Антон Наумлюк, Зейтуллаев віглядит изможденным, но держится крепко. Адвокаты уговаривали его прекратить голодовку, но Руслан отказался до вынесения приговора.

"Готов буду бросить, если не смогу читать намаз, если будут обмороки, например. Но я ни одного ещё не пропустил", - ответил Руслан.

Согласно справке медслужбы СИЗО, "состояние Зейтуллаева удовлетворительное, медицинских противопоказаний для участия в судебном заседании нет, вес составляет 55 килограмм, диагноз - элементарное голодание". Участвовать в прениях, которые начались в пятницу, Руслан уже не может, не хватает сил, будет произносить последнее слово. Суд разрешил говорить сидя.

Зейтуллаев голодает 17 день ФОТО АНТОНА НАУМЛЮКА

Северо-Кавказский окружной военный суд 7 сентября 2016 года вынес приговоры Руслану Зейтуллаеву, Ферату Сайфуллаеву, Рустему Ваитову и Нури Примову, признав их виновными в причастности к запрещенной в России судом террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами" и создании в оккупированном Крыму ее ячейки. Подсудимые были приговорены к пяти годам лишения свободы, при этом они вину не признали.

27 декабря 2016 года Верховный суд России отменил приговор Зейтуллаеву и отправил дело на новое рассмотрение.