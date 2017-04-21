ГПУ инициирует процедуру лишения гражданства Артеменко

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Пятница, 21 апреля 2017, 22:37

Генпрокуратура инициирует процедуру потери гражданства нардепа Андрея Артеменко, который ранее якобы передал бывшему советнику президента Дональда Трампа Майклу Флинну план нормализации отношений между Украиной и Россией.

Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

"ГПУ обратилась к министру внутренних дел Авакову с просьбой инициировать через Государственную миграционную служб процедуру потери гражданства Украины народным депутатом ВР Андреем Артеменко", - сообщила она.

По словам Сарган, в ходе расследования уголовного производства по факту совершения государственной измены было собрало достаточно документов, которые указывают на то, что Артеменко получил гражданство Канады и имеет паспорт гражданина Канады.

"Государственная миграционная служба после полученных от ГПУ материалов может обратиться к президенту с просьбой лишить нардепа Артеменко гражданства Украины", - написала она в Facebook.

 
 

Ранее Артеменко заявлял, что аннулировал свой канадский паспорт еще в 2014 году и паспортов других зарубежных государств не имеет. Однако гражданство Канады еще действует.

Украинская правда

Темы: Генпрокуратура Радикальная партия
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