НАБУ подало в САП окончательное подозрение на Охендовского

НАБУ направило в Специализированную антикоррупционную прокуратуру окончательное подозрение председателю ЦИК Михаилу Охендовскому.

Об этом в понедельник, 24 апреля, на брифинге заявил директор НАБУ Артем Сытник.

"Сегодня мы подали окончательное подозрение председателю ЦИК. Мы готовы предоставить все доказательства нашим коллегам прокурорам, чтобы подозрение было согласовано", - сказал Сытник.

Как известно, Охендовского подозревают в незаконном получении денег из "черной кассы" Партии регионов.

17 марта Охендовский заявил, что Генпрокуратура признала его потерпевшим в уголовном производстве о незаконном привлечении его к уголовной ответственности детективами НАБУ.

Генеральная прокуратура не видит нарушений в действиях антикорупцийникив, поэтому закрыла уголовное производство в отношении возможного незаконного привлечения к уголовной ответственности председателя Центральной избирательной комиссии Михаила Охендовского.

Роман Кравец, УП