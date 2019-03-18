Суд обязал ГПУ возобновить дело против Холодницкого и Сытника

Печерский райсуд Киева обязал Генпрокуратуру возобновить дело против специализированного антикоррупционного прокурора Назара Холодницкого и директора НАБУ Артема Сытника о разглашении данных предварительного расследования и вмешательстве в деятельность государственного деятеля.

Об этом говорится в постановлении суда от 12 марта.

Речь идет о вмешательстве НАБУ и САП в деятельность на то время главы ЦИК Михаила Охендовского.

Производство в отношении руководителя САП Холодницкого, директора НАБУ Сытника и трех детективов бюро расследовалось по ч. 2 ст. 344 (вмешательство в деятельность государственного деятеля), ч. 1 ст. 367 (служебная халатность), ч. 2 ст. 372 (привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности) и ч. 2 ст. 387 (разглашение данных досудебного следствия) УК.

Но было закрыто постановлением ГПУ от 27 сентября 2018 года в связи с "отсутствием события уголовного преступления".

Отмены постановления ГПУ требовал адвокат Охендовского Олег Бабич.

Суд жалобу удовлетворил и обязал материалы уголовного производства вернуть в Главное следственное управление ГПУ для продолжения досудебного расследования.

Постановление следственного судьи обжалованию не подлежит.

Как сообщил Бабич "Украинской правде", это производство закрывали уже дважды.

"Но сейчас следственный судья постановил отменить постановление о закрытии уголовного производства. Следственный судья также постановил, что необходимо провести согласно нашим ходатайствам еще ряд неотложных следственных действий, по результатам которых будет решен вопрос о привлечении виновных лиц к уголовной ответственности", - пояснил Бабич.

Напомним: